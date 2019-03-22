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贈獎／我也想成為巨石強森！《我和我的摔角家庭》誰能稱霸擂台？

娛樂中心／綜合報導

《我和我的摔角家庭》根據WWE（世界摔角娛樂）超級巨星佩姬（弗洛倫斯佩悠 飾）不可思議的真實故事改編，這是既搞笑又真實又激勵人心的故事。結合了製片/演員巨石強森，以及導演/編劇/演員史蒂芬默錢特獨特的才華，讚頌一名年輕女子的天賦、野心和鍥而不捨的精神，並且描述她是如何克服各種難關，最後終於登上職業摔角界的巔峰。

《我和我的摔角家庭》海報。（圖／環球影業提供）
▲《我和我的摔角家庭》4月4日上映。（圖／環球影業提供）

一名年輕女子佩姬和她哥哥柴克生長在一個家人之間感情超好的摔角家庭，當他們得到一次畢生難逢的機會，能夠參加WWE的選拔賽，他們都興奮到不行，但是只有佩姬獲得青睞，得以前往美國加入競爭激烈的魔鬼訓練營，於是她就必須離開位於英國的舒適圈，孤身一人進入一個殘酷無情的全新世界。

佩姬登上摔角界巔峰的人生歷程逼迫她必須面對她深藏在內心的恐懼，並且為她的家人努力奮鬥，最後向全世界證明，她與眾不同的出身背景和直率的個性，正好就是讓她成為一名WWE摔角超級巨星的原因。

《我和我的摔角家庭》劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼《我和我的摔角家庭》劇照。（圖／環球影業提供）
《我和我的摔角家庭》劇照。（圖／環球影業提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《我和我的摔角家庭》====

 ◎活動時間：3/22(五)至3/26(二) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「你最喜歡的摔角選手是誰?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《我和我的摔角家庭》特映票一組(2張)  
使用時間：4/1（一）19:00
使用地點：大直美麗華影城

◎得獎公布：3月26日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於3/28(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 巨石強森, 我和我的摔角家庭

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