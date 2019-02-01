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不只鈕承澤！這些藝人也涉性侵「受害女最小14歲」

▲▼鈕承澤交保後離開北檢。（圖／記者李毓康攝）

▲鈕承澤。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者許瑞麟／綜合報導

導演鈕承澤2018年12月初遭控在自家性侵女性工作人員，如今台北地檢署偵查終結，他被依強制性交罪起訴。其實近幾年來有幾位藝人都因為性侵，演藝事業停擺。

名導張作驥被女編劇指控，2013年5月13日趁女方聚餐喝醉留在工作室時，強脫女編劇衣物、咬破其嘴唇和胸部，還把生殖器放到對方口中，最後未能性侵得逞。

在法院審理期間，張作驥先是說「不記得」、「背有傷不能做」企圖卸責，但因為從受害者體內採集的檢體中，確認有張作驥的DNA反應，他才改口主張是合意性交。一、二、三審法官都不採信他的證詞，最後判決3年10個月徒刑定讞，在民事訴訟方面另賠償200萬元，於2015年4月入監服刑。

張作驥在服刑期間表現良好，還在教化科專門製作影片宣導教材，拍攝39分鐘的短片《鹹水雞的滋味》，入圍台北電影獎，服刑2年4個月後，在2017年8月17日假釋出獄。

張作驥,導演《暑假作業》開鏡記者會。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲張作驥。（圖／資料照／記者張一中攝）

秦偉2016年被女造型師踢爆性侵，陸續爆出多名受害者，指控他利用公益形象接近並逮住機會性侵受害者，甚至包括14歲女粉絲，2016年11月北檢認定他性侵8名女性，起訴求刑41年；2018年8月台北地院認定他對3女犯下強制性交罪，判處8年有期徒刑，目前全案上訴二審高等法院審理中。

秦偉性侵案出庭（圖／記者季相儒攝）

▲秦偉。（圖／資料照／記者季相儒攝）

Under Lover的團員胡睿兒2018年6月16日到台北市知名夜店狂歡後，見一名剛認識的女子酒醉，將女方帶到逃生梯間發生關係，被指控撿屍性侵，台北地檢署認定他趁被害人酒醉無力抗拒時性侵，2018年8月他被依乘機性交罪起訴，一審將於2月13日宣判。

對此，胡睿兒希望此案盡快落幕，不管能不能繼續唱歌工作，只要能夠照顧好家庭和兒子就夠了，目前沒有在跑活動，專心做幕後音樂工作。

▲▼胡睿兒右眼角「星星刺青」成撿屍案關鍵。（圖／翻攝自胡睿兒IG）

▲胡睿兒。（圖／翻攝自胡睿兒IG）

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