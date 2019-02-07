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贈獎／想要告白靠這部！《我的傲嬌男友》陪你過浪漫情人節

娛樂中心／綜合報導

《我的傲嬌男友》改編自漫畫家星森雪最，她在LINE漫畫中引發話題，並創下少女部門月間冠軍紀錄、累計銷量超過180萬冊的人氣漫畫《兩小無猜。─純真之戀─》。故事描述「假扮暴君」的超專情男子「和泉凜」，以及看似消極、實際上卻非常強韌的女孩「春名優羽」，這兩人之間的青澀愛戀物語。

《我的傲嬌男友》電影海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《我的傲嬌男友》將於2月14日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

住在同一棟公寓的凜（平野紫耀飾演）、優羽（櫻井日奈子飾演）、曆（玉城蒂娜飾演）與螢太（磯村勇斗飾演），是從小一起長大的青梅竹馬四人組。凜的外型完美酷帥，明明超喜歡優羽，卻總是對她大開毒舌連連的調教模式，根本是個無法坦率表達心意的超彆扭男子。

另一方面，優羽明明也喜歡「幫自己改掉缺點」的凜，卻深覺自己配不上他，反而成為超消極又過度純真的女孩。就連在一旁守候兩人的曆與螢太都看不下去，一直鼓吹兩人有愛就要說出來。

某天，抱持「喜歡就要大聲說」的最強兄妹檔和真（伊藤健太郎飾演）與實花（櫻田日和飾演）出現在四人組面前。和真甚至對優羽一見鍾情，開始展開熱烈追求，讓凜驚覺自己「霸道竹馬」的地位開始不保！總以為永遠不會改變、青梅竹馬之間的戀愛與友情，開始朝意想不到的方向前進？！

《我的傲嬌男友》電影劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《我的傲嬌男友》電影劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《我的傲嬌男友》電影劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

==== 參加活動！送你去看《我的傲嬌男友》====

 ◎活動時間：即日起至2/11(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言：「你想跟告白的對象說什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《我的傲嬌男友》交換券一組(2張)
使用時間：2/14起首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：2/11〈一〉14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於2/14(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 我的傲嬌男友

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