贈獎／想要告白靠這部！《我的傲嬌男友》陪你過浪漫情人節

娛樂中心／綜合報導



《我的傲嬌男友》改編自漫畫家星森雪最，她在LINE漫畫中引發話題，並創下少女部門月間冠軍紀錄、累計銷量超過180萬冊的人氣漫畫《兩小無猜。─純真之戀─》。故事描述「假扮暴君」的超專情男子「和泉凜」，以及看似消極、實際上卻非常強韌的女孩「春名優羽」，這兩人之間的青澀愛戀物語。





▲《我的傲嬌男友》將於2月14日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



住在同一棟公寓的凜（平野紫耀飾演）、優羽（櫻井日奈子飾演）、曆（玉城蒂娜飾演）與螢太（磯村勇斗飾演），是從小一起長大的青梅竹馬四人組。凜的外型完美酷帥，明明超喜歡優羽，卻總是對她大開毒舌連連的調教模式，根本是個無法坦率表達心意的超彆扭男子。

另一方面，優羽明明也喜歡「幫自己改掉缺點」的凜，卻深覺自己配不上他，反而成為超消極又過度純真的女孩。就連在一旁守候兩人的曆與螢太都看不下去，一直鼓吹兩人有愛就要說出來。

某天，抱持「喜歡就要大聲說」的最強兄妹檔和真（伊藤健太郎飾演）與實花（櫻田日和飾演）出現在四人組面前。和真甚至對優羽一見鍾情，開始展開熱烈追求，讓凜驚覺自己「霸道竹馬」的地位開始不保！總以為永遠不會改變、青梅竹馬之間的戀愛與友情，開始朝意想不到的方向前進？！





▲▼《我的傲嬌男友》電影劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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