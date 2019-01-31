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孩子才8個月大　偶像少婦就買偉人傳記...老公聽價格更傻眼

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《SKY Castle》演出南韓升學問題獲得共鳴，家庭對子女的教育引起廣泛討論，最近也有女偶像年輕生娃，孩子才8個月大就想讓他讀書，一口氣訂購多本偉人傳記，老公一問之下，一組系列叢書竟然要價「90萬韓幣（大約2.5萬台幣）」，當場傻眼。

▲孩子才8個月大　偶像少婦買偉人傳記...老公一聽價格傻眼。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲孩子才8個月大　偶像少婦買偉人傳記。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

偶像樂團FTIsland鼓手崔敏煥與女團LABOUM前成員金律喜是年輕夫妻，女方20歲懷孕生子後結婚，現以綜藝節目《做家務的男人們》記錄小夫妻育兒生活，最近播出的集數中，完整呈現了對孩子的教育觀。

一天崔敏煥收到包裹，打開來是一本本的新書，仔細一看是畫成漫畫故事的「偉人傳記」，他劈頭就問，「兒子現在就需要這個嗎？」老婆則解釋書籍對情緒傳達有幫助，看了電視購物後就決定買了，但老公則是覺得太早，「兒子才8個月大而已耶」。

律喜再度說服老公，「我以前也滿會讀書的」，問她都考第幾名？「10到15名左右」，敏煥秒問：是全校嗎？「是全班。」大約30多名學生中段班程度，讓男方不禁噗哧笑出來。不過老婆拿出「劉在錫」當封面的一本示範唸給兒子聽，還用變聲效果，讓兒子瞪大雙眼直盯，拍著書表示還想繼續，顯示對這套書很有興趣。

▲孩子才8個月大　偶像少婦買偉人傳記...老公一聽價格傻眼。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲▼聽到老婆買書價格，老公當場傻眼。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲孩子才8個月大　偶像少婦買偉人傳記...老公一聽價格傻眼。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

本來以為說服老公了，沒想到敏煥話鋒一轉問了實際問題：總共要多少錢？律喜照實說，「90萬元（合台幣2.5萬），不含書櫃」，讓他當場傻眼：平常老婆不怎麼花錢，買了現在都還不需要的偉人傳記，不是買一、兩本，而是一組，真的覺得很驚訝。

▼敏煥與律喜討論兒子教育。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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FTISLAND, 崔敏煥, 金律喜, 日韓風

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