統神發願減重128→100公斤　003爆：他年底沒瘦退出實況圈

記者林彥君／台北報導

30歲的電玩實況網紅「亞洲統神」張嘉航主持新節目Soocii《統神握壽司》，老婆「003」每集都會到場陪伴錄影，在攝影棚旁隨時注意老公需要。統神近期積極減重，目前體重128公斤，目標在年底前要瘦到100公斤。003爆料，其實統神是說「沒有瘦到90公斤，我要退出實況圈。」

▲網紅統神錄直播節⽬《統神握壽司》。（圖／記者黃克翔攝）

003說老公原本體重有130公斤，聽到老公信誓旦旦在今年12月31日前，要剷下40公斤的體重，當下覺得不可能，003笑說「他自己設定要達到90公斤，是不是早就鋪好其他路？講完發現自己體重下降太慢，改口說100公斤。」

夫妻育有3歲的兒子「小航Z」，預定要生2個小孩，但因看到統神和哥哥「國動」年紀才差一歲多常吵架，避免小孩年紀太相近，會在統神32歲，兒子5歲時再拚一胎，003目前想先減重，透露生完兒子胖了25公斤，笑說「先減重再懷孕發胖，看起來比較沒這麼肥。」

▲網紅統神近期積極減重。（圖／記者黃克翔攝）

統神平時開實況到清晨3、4點，003透露音量大到讓她無法睡覺，導致作息不正常「長期失眠」，她會在一旁找事做，等統神開完實況兩人再一起吃早餐，7點吃完早餐才回家睡覺，兒子則沒有睡眠問題，每天最晚晚上12點前睡覺，睡覺時間充足，一睡就是深層睡眠「完全叫不醒。」

003說統神平常在外嘻嘻哈哈，「一副屁孩的樣子，很幼稚」，其實是個有理想的人，統神很關注時事，認為如果能因發表意見，讓事件有不同結果，為什麼不去做？對於虐童案，為人父的統神認為制度需改進，「自稱有病的人，不該減刑。」

▲網紅統神平時關注時事。（圖／記者黃克翔攝）

▲統神平時不會和老婆合照，003照片只有背影。（圖／003提供）