李燕吻前吃臭豆腐　陳冠霖「潔癖魂」爆發喊不要

記者李欣容／台北報導

李燕和陳冠霖在《炮仔聲》中放閃到埔心農場，李燕笑說大家喜歡看他們戀愛，但每次講肉麻台詞都會起雞皮疙瘩，私下陳冠霖愛聽音樂，李燕都抱怨他很吵，拍吻戲時李燕還想吃臭豆腐，本來只是輕吻，卻被導演臨時「加秒」，讓有潔癖的陳冠霖直喊不要。

▲李燕、陳冠霖拍《炮仔聲》到清境農場約會。（圖／三立提供）

陳冠霖和李燕日前放閃到埔心農場，拍戲當休假，兩人也難得到郊外踏青，但陳冠霖老是在現場放BOSSA NOVA音樂，每次李燕都剛好在背劇本，她忍不住嫌吵，陳冠霖卻說，「你不覺得這環境優美，很適合聽嗎？」完全不理會李燕的抱怨。

▲李燕（右）嫌陳冠霖的音樂很吵。（圖／三立提供）

兩人在農場拍攝浪漫吻戲，有潔癖的陳冠霖特別準備漱口水，但劇組故意設計要先吃臭豆腐，當陳冠霖知道時立刻瞪著李燕說：「妳絕對不可以！」

▲李燕、陳冠霖吻戲被加秒。（圖／三立提供）

由於他們是老搭檔，在拍吻戲時都很有默契的點到為止，但導演認為這完全不像熱戀中情侶，忍不住替兩人「加秒」，配上肉麻台詞，讓兩人直喊是人生中演技最大挑戰，比床戲還難。過年將至，李燕和陳冠霖都沒有出遊計畫，只想利用休假時間好好陪伴家人。

▲「明芸戀」深受觀眾喜愛。（圖／三立提供）