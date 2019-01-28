史上最瘋！王宇婕酒醉抓「人形立牌」陪睡　網看傻眼：好毛哦…

記者李欣容／台北報導

王宇婕在《炮仔聲》飾演王妍熙，對陳志強有極深的感情，甚至把他的人形立牌扛回家抱著睡，逐漸出現恐怖情人行為。王宇婕在上一檔《甘味人生》中也飾演愛到瘋狂的角色「樂樂」，不少網友對她將來是否黑化好奇，王宇婕也親自在臉書解惑，自爆在拍與人形立牌的橋段時，也讓她頻笑場。

▲▼王宇婕愛不到變恐怖情人，行為詭異。（圖／翻攝自三立台灣台）

王宇婕在最近一集中，對陳志強展現超黏人招數，不但約他喝酒，酒醉後還抱著人形立牌睡覺，這舉動也徹底嚇壞陳志強，但劇中飾演他交往多年女友的吳婉君，家世不比王宇婕好，陳志強因此動了貪念。對於這段三角關係會如何發展，王宇婕也在臉書回：「真的愛錯人愛到病了嗎？真的是要樂樂化嗎？其實....我也真的不知道！」

▲陳志強不想跟女友過苦日子。（圖／翻攝自三立台灣台）

本來王宇婕貼心默默付出，還被觀眾讚有風度，但自從她要陳志強分手，不少人都喊：「要黑化了嗎」、「嗨樂樂好久不見」、「恐怖情人的感覺」。

▲王宇婕拿人形立牌演戲，自己都想笑。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）

還有網友在王宇婕臉書留言，希望妍熙趕快清醒，為了渣男不值得，王宇婕入戲很深，認真跟網友討論，「真的！我也覺得我們女人可以好好的.....但妍熙....愛錯人好可怕。」更自爆拿人形立牌的橋段很常笑場。