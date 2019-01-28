ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

史上最瘋！王宇婕酒醉抓「人形立牌」陪睡　網看傻眼：好毛哦…

記者李欣容／台北報導

王宇婕在《炮仔聲》飾演王妍熙，對陳志強有極深的感情，甚至把他的人形立牌扛回家抱著睡，逐漸出現恐怖情人行為。王宇婕在上一檔《甘味人生》中也飾演愛到瘋狂的角色「樂樂」，不少網友對她將來是否黑化好奇，王宇婕也親自在臉書解惑，自爆在拍與人形立牌的橋段時，也讓她頻笑場。

▲▼ 王宇婕愛不到變恐怖情人，行為詭異 。（圖／翻攝自三立台灣台）

▲▼王宇婕愛不到變恐怖情人，行為詭異。（圖／翻攝自三立台灣台）

▲▼ 王宇婕愛不到變恐怖情人，行為詭異 。（圖／翻攝自三立台灣台）

王宇婕在最近一集中，對陳志強展現超黏人招數，不但約他喝酒，酒醉後還抱著人形立牌睡覺，這舉動也徹底嚇壞陳志強，但劇中飾演他交往多年女友的吳婉君，家世不比王宇婕好，陳志強因此動了貪念。對於這段三角關係會如何發展，王宇婕也在臉書回：「真的愛錯人愛到病了嗎？真的是要樂樂化嗎？其實....我也真的不知道！」

▲▼ 王宇婕愛不到變恐怖情人，行為詭異 。（圖／翻攝自三立台灣台）

▲陳志強不想跟女友過苦日子。（圖／翻攝自三立台灣台）

本來王宇婕貼心默默付出，還被觀眾讚有風度，但自從她要陳志強分手，不少人都喊：「要黑化了嗎」、「嗨樂樂好久不見」、「恐怖情人的感覺」。

▲▼ 王宇婕拿人形立牌演戲，自己都想笑 。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）

▲王宇婕拿人形立牌演戲，自己都想笑。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang）

還有網友在王宇婕臉書留言，希望妍熙趕快清醒，為了渣男不值得，王宇婕入戲很深，認真跟網友討論，「真的！我也覺得我們女人可以好好的.....但妍熙....愛錯人好可怕。」更自爆拿人形立牌的橋段很常笑場。

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

推薦閱讀

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王宇婕, 炮仔聲, 陳志強

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 侯怡君吊掛旋轉練「大肌肌」　曝節目組為她吵翻吃血壓藥
  2. 《島耕作》35年新連載！　男主角「職稱」曝光…網驚：穿越了
  3. 楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍
  4. 劉青雲爆炸戲「火從眼前衝出」　導演監控器後方嚇傻
  5. 舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
  6. 解散問候曝光！　Wanna One眼睛哭腫：1年半以來很幸福
  7. 韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！再吞2碗泡麵...真實體重曝光
  8. 8天前才說我愛你！　泰《天生一對》女星未婚夫突逝世…結婚倒數竟成永別
  9. 史上最瘋！王宇婕酒醉抓「人形立牌」陪睡　網看傻眼：好毛哦…
  10. 企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366