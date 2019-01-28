巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」

▲Tizzy Bac鼓手前源和老婆巴鈺拍MV 。（圖／相知音樂、翻攝臉書）

記者盧薇淩／台北報導



樂團Tizzy Bac 28日宣布「雞雞叫國際直銷事業股東年會」強勢回歸，正式推出《知人‧怒唱一波》巡迴演唱會，於4月連衝台北、台中、高雄，也將釋出《知人》專輯的第三波MV《深海怪物》，找來鼓手前源妻子、《食尚玩家》主持人巴鈺助陣拍攝，兩人結婚至今5年，這也是他們在螢光幕前的「同框初體驗」。

為了呈現真實的生活場景，身為《食尚》忠實粉絲的主唱惠婷，特別提議邀請鼓手前源妻子巴鈺參與演出，還開玩笑說：「想說是認識的，價錢應該比較好談吧？」意外促成夫妻檔在螢光幕前的「同框初體驗」，而前源首次和另一半同台演出，直誇演員出身的巴鈺相當自然、專業，倒是自己有點「ㄍㄧㄥ」，笑說平時兩人如果其中一人在工作，另一半就會負責帶小孩，藉由MV的拍攝，算是難得見到彼此工作時的模樣。

▲ 《深海怪物》MV找來HUSH、楊大正助陣拍攝。（圖／相知音樂）

事實上，巴鈺曾透露，與前源是從小就相識的教友，牧師有天發現他們兩人個性速配，並要巴鈺試著「追看看」，她也真的就照做，也因為前源工作努力但話不多，正巧是她欣賞的類型，雖然與她以往喜愛的陽光型男不同，但是在牧師的撮合下也讓她越看越對眼，決定放手主動追求。而今兩人結婚5年，育有一3歲兒「恩典」。

除了巴鈺，創作歌手HUSH、滅火器樂團主唱楊大正也友情力挺，身為Tizzy Bac十幾年好友的楊大正近期投入不少戲劇演出都頗受好評，笑稱「正努力發展人生事業第二春」，楊大正也透露，《深海怪物》是一首將悲傷描寫得很精準的歌，不自覺就會將自身情緒投射在MV劇情中。 《深海怪物》MV將於29日中午12點正式上線。