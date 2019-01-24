蘇貞昌撞衫樂團吉他手！一看不是音樂人..摸頭：因為沒頭髮

記者盧薇淩／台北報導

董事長樂團第12張原創專輯《祭》發行至今，讓董事長樂團再獲第29屆金曲獎最佳樂團，由蕭青陽負責的專輯設計更入圍第61屆葛萊美獎「最佳唱片設計包裝獎」，而這也是蕭青陽5度入圍葛萊美獎。董事長樂團2月10日也將隨蕭青陽赴美參與葛萊美音樂會盛事，同時也將在2月7日於洛杉磯台灣會館舉辦新春賀歲公演。

▲董事長樂團吉董和行政院長蘇貞昌穿同款外套。（圖／記者李毓康攝）

董事長樂團24日下午在西門河岸舉辦「葛萊美行前記者會」，行政院蘇貞昌院長與文化部影視局徐宜君局長也特別抽空親臨祝福、打氣，蘇院長在2000年催生「貢寮海洋音樂祭」，提供獨立樂團最佳的表演舞台，歷經18年，「貢寮海洋音樂祭」已成台灣最具代表性的音樂祭之一，董事長樂團也是因此與蘇院長結緣。

▲蘇貞昌自嘲不是音樂人，因沒有頭髮。（圖／記者李毓康攝）

蘇院長與蕭青陽老師結緣第一屆貢寮海洋音樂祭，蕭青陽負責當年海祭的視覺設計，蘇院長說，當年就覺得蕭老師才華洋溢。而與董事長樂團私交超過20年，主唱吉董還曾擔任過他競選總部的音樂總監，蘇院長表示，特地選在頒獎典禮前來支持，就是希望集氣祝福，絕非得獎後才來沾光。

蘇貞昌與董事長樂團吉他手兼主唱吉董穿同款外套，原來是女兒蘇巧慧在吉董臉書看到照片覺得好看，託吉董購買，原本吉董想贈送院長，但蘇院長堅持自費購買，蘇院長幽默說：「雖然穿同款外套，但一看就知道我不是音樂人，因為他們頭髮很長，我沒有頭髮。」他也在台上表示，很開心看到蕭青陽好的設計，董事長樂團的演出，也希望讓台灣被看見，今天特別一起來替他們集氣。

這次入圍葛萊美獎，董事長樂團林大鈞笑說，和韓國夯團防彈少年團一同入圍，「讓我在女兒面前能出口氣。」問及近日文化部長鄭麗君被呼巴掌事件，董事長也說，「打人就是不對，文化圈的大家長被打，我們很心疼，長官就是服務我們、要做很多事， 我們也是很捨不得。」提到董事長先前到法國演出時，鄭麗君剛好也在法國出差，「 她在餐廳等一小時只為跟我們打招呼，一種他鄉遇故知，這樣的人要惺惺相惜。」他們更說：「你呼部長一巴掌，等於呼我們一巴掌，這麼好的人。」

▲▼蘇貞昌替入圍葛萊美獎的蕭青陽行前打氣。（圖／記者李毓康攝）