命運數字！Wanna One出道1年半獲獎名單超長　總數正好101

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定團體Wanna One，由選秀節目《Produce 101》第二季選出，正在準備最終合體演唱會的他們，雖然不克出席今（23）晚舉辦的「Gaon Chart K-POP大獎」，也依舊抱獎而歸，而粉絲計算截至今日，Wanna One得獎數正好101座，直呼根本是命運數字！

▲Wanna One獲得Gaon Chart K-POP大獎中「第一季專輯部門年度歌手獎」。（圖／翻攝自vlive）

Wanna One以《0+1=1 (I PROMISE YOU)》專輯，成為Gaon Chart K-POP大獎中「專輯部門年度歌手獎」第一季得主，加上這座獎項，正好獲獎101座，他們出道約1年半，就囊括百座獎項，顯示他們的高人氣。

就有粉絲統計，Wanna One得獎最多的音樂節目是《Music Core》，總共抱走12座，《Show Champion》以11座居次，《Music Bank》也有10座冠軍入袋。

▲Wanna One一年來獲獎無數。（圖／翻攝自推特）

至於大型頒獎典禮中，Wanna One獲得MAMA 7座獎座最多，他們曾在2017年同時奪下最佳新人與最佳男團，創下新紀錄。在Melon Music Awards（MMA）也有6座獎項的殊榮，Gaon Chart K-POP大獎加上今晚，總計也有5座。

Wanna One將在本周連續4天舉辦最後一場售票演唱會，接下來成員們可能單飛，可能回歸原公司所屬團體，讓粉絲感傷之餘也期待他們未來的發展。