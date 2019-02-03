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組團被嫌「你很爛」拆夥　艾文同學淚訴：我會超越你們

記者許逸群／台北報導

玖壹壹的師弟「艾文同學」，因先前參加混血兒娛樂在台中協力舉辦的饒舌比賽而被相中，為他的饒舌之路開啟了一扇門，加上他先前在《聲林之王》的演出備受好評，瞬間讓許多人認識了他。不過，看似無畏的他，其實在音樂的道路上也受過傷，「高中組團拆夥被嫌我很爛，我覺得很難過。」

▲▼玖壹壹師弟艾文同學專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲玖壹壹師弟「艾文同學」 。（圖／記者湯興漢攝）

艾文在高中的時候曾與同學組團，不過因為成員的變動，「一個單飛、一個不玩、兩個組團、我被踢掉。」這可說是他玩音樂以來遇到最心痛的事情，「有哭了一下下，我當下很憤怒跟難過，但還有一個心態，就是有一天我一定會超越你們。」

堅持玩音樂的他，在饒舌比賽上嶄露頭角，很快就被老闆阿弟給看上，不過老天爺多給了他一項考驗。他苦笑說，「老闆隔天叫我繼續加油，我覺得很開心被大前被稱讚，但之後就沒聯絡了。」他心想，必須得再拿出一個新作品，便請同學協助拍攝MV，果然，終於獲得與老闆面談的機會。

▲▼艾文同學。（圖／混血兒娛樂提供）

▲艾文同學在《聲林之王》的演出大受好評 。（圖／混血兒娛樂提供）

艾文正式成為簽約歌手後，透過師兄們的上課，寫出了回歸校園生活的歌曲，但陰錯陽差沒能讓老闆聽到，反而其他的作品頻頻被罵「你的音樂怎麼越來越爛」。直到《不想上課》被發現後，老闆立刻眼睛一亮，決定為他這首歌重錄以及發行。

「我高中開始玩音樂，家人說要對自己負責，我說高中畢業前一定要讓妳（媽媽）知道，我要靠這行達成一些成就。結果在畢業前就簽約了。」艾文因從小不斷聽著姊姊喜愛的R&B音樂，開始對嘻哈饒舌有興趣，前期用2、3千元的設備進行創作，「饒舌不需要很好的麥克風，有心就可以做歌。」

▲▼玖壹壹師弟艾文同學專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲艾文同學其實私下就是個大男孩 。（圖／記者湯興漢攝）

為何叫「艾文同學」？他笑說，因為英文名字叫做Ivan，當初想藝名的時候，大家覺得竟然還是個學生，那就叫艾文同學吧！他難得展現覺得不好意思的一面，「叫同學好泡喔，不是饒舌歌手嗎？」但他後來想想，先讓聽眾記得他才是重點，至於未來畢業後⋯⋯，或許就直接叫做艾文了吧？

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