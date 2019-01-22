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專訪／禾浩辰收告白情書　自曝28年來「都是被倒追」

記者李欣容／專訪

禾浩辰（布魯斯）在《你有念大學嗎？》飾演家境富裕的「陽子浩」，和負債累累卻是學霸的常可艾（安心亞 飾）從高中時期就是死對頭，直至出社會後兩人才互相產生好感。禾浩辰爆料自己從沒主動追過女生，都是女孩子跟他告白，出道多年，曾覺得自己演的戲「三不像」，直到近年才找到訣竅，享受演戲。

▲▼專訪 禾浩辰《你有念大學嗎？》。（圖／記者張一中攝）

▲禾浩辰轉大人，新戲霸道總裁形象。（圖／記者張一中攝，下同）

禾浩辰前些日子在大陸發展，改名回歸後接下新戲，不同於以往的大男孩形象，這次在劇中飾演霸道總裁，他認為這正符合他現在的年紀，「這角色還是有我原本的樣子在，但多了一點成熟，以前總給大家傻傻、憨憨的形象，對我比較少會聯想到正經角色。」

▲▼專訪 禾浩辰《你有念大學嗎？》。（圖／記者張一中攝）

而這回在劇中和安心亞配對，禾浩辰爆料，「我本來以為她滿高冷，但其實她很愛講冷笑話，常跟我耍嘴皮子互嗆。」禾浩辰在片場為了逗安心亞，不時地會出聲嚇她，而安心亞每次都沒讓他失望，總露出花容失色的神情，讓禾浩辰都有點不好意思：「她沒包袱到一個極致，我都滿想幫她撿一下（包袱）的。」

▲▼專訪 禾浩辰《你有念大學嗎？》。（圖／記者張一中攝）

禾浩辰剛出道時也屬於沒包袱那派，收工後會直接在大家面前換衣服，「但後來覺得不行，要尊重自己的工作，即便身材再好，有些人看了還是會不舒服啊，但現在他們都會說『欸，你身材這麼好，看一下又怎樣啦』！」

禾浩辰學生時期是老師眼中的好學生，乖乖牌，不像劇中霸道總裁幫女主角還債務那樣帥氣，他不好意思地說：「我從來沒主動追過女生，大部分都是女孩子寫信來告白，或是默默在一起。」

他收到的情書、告白簡訊不少，喜歡他的女生都是文青派，沒有偶像劇般的告白情節，問他是否嚮往高調告白？他馬上搖頭：「不用不用！我很低調，不要送我跑車，什麼都不要。」但隨後聽聞昆凌送周杰倫一台休旅車，他又改口：「那...如果有多的可以送我一台嗎。」

▲▼專訪 禾浩辰《你有念大學嗎？》。（圖／記者張一中攝）

現在對答如流得禾浩辰，其實剛出道時對於演戲一竅不通，講話也是黏在一起，「我根本不知道自己在幹嘛，後來有自己想法了，在家做完功課，到了拍攝現場卻又沒辦法統一起來，有點三不像，對於自己做的功課會想堅持完成，但現場一有變化就會無法轉變，很死腦筋。」直到上一部在大陸演的古裝戲，和當地年輕演員互相交流切磋，他也逐漸掌握到演戲技巧和應對，表現也更輕鬆自然。

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關鍵字

禾浩辰, 你有念大學嗎, 安心亞, 陽子浩

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