獨／丁巧唯暴增15公斤　內分泌失調月經「3個月沒來」

記者李欣容／台北報導

女星丁巧唯曾在電影《小時代》飾演袁藝、電視劇《大人情歌》飾演許彤，和孫其君配對，媽媽也是知名女星林秀君，28歲的她，近兩年都在大陸發展，去年因過度減肥影響內分泌，多囊性卵巢復發，1個月內胖了15公斤，調了1年才開始好轉，日前和媽媽出席活動時，完全看不出身體異樣。





▲丁巧唯上一次在台灣演出的電視劇是《大人情歌》。（圖／翻攝自愛奇藝）





▲丁巧唯減肥不成反胖15公斤。（圖／翻攝自Facebook／丁丁 丁巧唯）

丁巧唯前年開始在大陸拍網路劇、電視劇，但去年為戲減肥，卻導致內分泌失調，1個月胖了15公斤，她無奈說：「我只要減肥就會胖，可能體質吧，公司不會給我壓力，是我對自己會很嚴格，一天會運動2小時，但吃得太少，因為這樣月經3個月沒來，治療了1年才開始好轉。」

▲丁巧唯近兩年在大陸發展。（圖／翻攝自Facebook／丁丁 丁巧唯）

丁巧唯外型甜美，找上她的角色也大多是千金系列，但她個性像男孩子，為了突破自我，她半路出家學南拳、北拳、詠春拳，散打更練到黃帶，「台灣這方面比較少，女打仔比較少，我前年在大陸拍兩部，一個是古裝一個時裝，都是自己來。」雖然多少會受傷，但學些特殊技能，對她的演藝之路也是種助力。

▲▼丁巧唯是半路出家的女打仔。（圖／翻攝自Facebook／丁丁 丁巧唯）