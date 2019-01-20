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《SKY CASTLE》收視超越《鬼怪》！繁體中文版台灣要播了

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《SKY CASTLE》是南韓目前最夯戲劇，昨（19） 日播出倒數第三集，平均收視突破22%，正式刷新2016年《鬼怪》創下的有線電視台最高紀錄，看準話題性，台灣OTT平台也買下版權，繁體中文版《SKY CASTLE》近期就看得到。

▲《SKY CASTLE》收視超越《鬼怪》！繁體中文版台灣要播了。（圖／翻攝自JTBC）

▲《SKY CASTLE》收視超越《鬼怪》。（圖／翻攝自JTBC）

由韓國JTBC電視台播出的《SKY CASTLE》，剛開播時收視只有1.7%，但到最新第18集已創下22.3%平均收視，正式突破《鬼怪》20.5%（不含廣告）的收視紀錄，風靡程度連防彈少年團隊長RM也在網上留言透露「好看到瘋掉」；少女時代太妍更於直播時模仿起堪稱劇中大魔王的金瑞亨，用冷冽語氣寫圖文，相當可愛。

▲《SKY CASTLE》收視超越《鬼怪》！繁體中文版台灣要播了。（圖／翻攝自JTBC）

▲《SKY CASTLE》繁體中文版台灣要播了。（圖／翻攝自JTBC）

由廉晶雅、金瑞亨、李泰蘭、吳娜拉、尹世雅等優雅端莊的女星齊聚飆戲，《SKY CASTLE》故事講述住在韓國「SKY Castle」社區的上流社會家庭，父母最重要目標就是想方設法要讓自己的孩子考上一流的大學，除了探討教育問題外，劇中五個家庭裡的「大人們的心機」和「孩子們的童真」造成的反差，更是一大看點之一，此外，透過各個家庭的婚姻問題、育兒問題，讓角色人物更加鮮明。

台灣的劇迷有福了，friday影音與KKTV都已經買下版權，近期就能在網路上看到正版授權的繁體中文字幕版本。

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