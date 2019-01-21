《SKY Castle》演的都是真的！南韓「富豪」竟然還分成兩種

文／艾利斯

在許多人的人生當中，佔據超過五分之一的時間的就是「求學」，尤其是現代人生活當中必經的成長過程，而《SKY CASTLE（SKY캐슬／天空之城）》講的就是這段因為社會制度而產生的教育模式與家庭生活。

每個國家都有專屬的高等教育入學方式，臺灣目前有著繁星入學、學測、個人申請與指考，而未來在2022年的時候，也將採用學習歷程作為評斷標準。而在南韓的大學入學方式中，除了有大學修學能力考試（대학수학능력시험），還有另一種採計記錄著高中學習過程的綜合生活紀錄簿（종합생활기록부），在這當中除了會記載出缺勤紀錄、成績之外，還會有受獎紀錄、資格證、社會服務甚至是課外閱讀。

為因應需求，南韓甚至有大峙洞的專家出書，來教學生如何安排高中三年的學習歷程，這也是為什麼在劇中會有車教授所組織的讀書會成立的原因。

在劇中，最引人注意的莫過於是「金珠英老師」這位「首爾醫大入學協調員」的存在。在實際的南韓社會當中也是有的，每個月聘雇的費用約是800萬韓幣到1000萬韓幣（20-30萬臺幣不等），過去以媽媽作為小孩子的經紀人的方式來管理，後來因為入學方式越來越競爭而形成這個職業，其實在許多的補習班或學校當中，也會有類似開設菁英班然後進行相關的活動與競賽的安排，以便增加經歷。而這些，不管是在首爾還是台灣，都是有著類似教育方式在進行著。

《SKY CASTLE》雖然將故事設定在上流社會圈0.1%的故事，可是對照韓國的教育評論家이범입所說的，其實整體更偏向是江南區大峙洞的故事。

▲《SKY CASTLE》演得幾乎是大峙洞地區的翻版。（圖／艾利斯製作提供）

首爾的江南被稱為有錢人的區域，可是這區域當中也將富者分類成不同群體，主要可以分成「代代相傳的富豪、事業經營有成的富豪」以及「以專門職業見長（像是醫師、律師、教授）的富豪」這兩種類型，前者因為原本就是富豪的人，多居住在狎鷗亭洞、清潭洞、新沙洞一帶，再加上許多政要人士居住在此處而有名，後者則是因為地區在70年代開始開發的關係，而多移住在大峙洞區。尤其，劇中常提到的大峙洞一區，更是南韓以「補習教育」而聞名的地方。

根據教育部所做的《103年高級中等學校教育消費支出調查概況》得知，在臺灣平均一年有接受校外教育的學生，所支出的費用為35,923元（學術學群是40,595元；職業學群是23,813元）。同年度，南韓則是需要556.8萬韓幣（約15.5萬台幣），2017年則是需要618萬韓幣（約17.2萬台幣）。

尤其，首爾市內在1990年代陸續將各行政區做區分，其中就將江南區與瑞草區合併稱為是「강남8학군（江南八學區（群））」，因為在這區當中有著許多明星高中，更是高居各區入學第一學府「首爾大學」的明星學區，也因此許多家長努力地想要移居，只要保證入學，就可以使教育資源獲得確保，進入名門大學的機率也會大增。

▲2017年首爾圈自立型高中錄取首爾大學人數前十名（後者為人數）。（圖／翻攝自首爾經濟）

在《SKY CASTLE》就是上面所提及的南韓社會的縮影，「SKY CASTLE」這個社區就像是許多人汲汲營營想要移入的社區，但需要經過社會經濟地位的審核，甚至是人品，所以在劇中有著檢察官、醫生們這些以專業見長而累積財富的人入住，與代代相傳的富豪最大的差別在於，更看重於對於自身所擁有的財產與社會地位的繼承。

劇中車教授（金炳哲 飾演）的家庭，就像是剛剛所提到的兩種富豪類型的綜合，擁有博士學位，更有陸軍參謀總長的父親的承慧（尹世雅 飾演），在面對自己小孩的教育發展以開放式教育為主，比起其他更注重成績的家庭教育下而比較歡樂；但是面對車教授，則是希望攀上社會階級的頂端，然後以嚴厲來支援小孩的教育方式。

姜教授家（鄭俊鎬 飾演）則是獨立於自己原本的醫生世家，所以自己專注於工作，小孩的教育則是交給太太或是專業來負責，成為只要達到目的而不顧過程的家庭教育方式。至於黃教授（崔元英 飾演）與真真家則就像是一般富裕家庭，希望望子成龍，但就是提供充裕的資源學習與運用，比起其他兩家家庭更好的一點，莫過於他們各自有著願意陪著孩子成長與學習的那份心意。

撰寫《SKY CASTLE》劇本的柳賢美編劇，過去寫過2015年KBS的短篇特別劇《謝謝你，兒子啊（고맙다, 아들아）》，當中的題材也是與升學教育有關係，而本身是佛文學學士與文學碩士的她，在劇本中許多情感的轉折還有對比，像是從一手包辦教育的車教授，與作為入學協調員承包他人的教育的會面，還有父母與子女藉由對話所進行的交流與主權的對抗，以及劇中許多嘲諷過後的打臉，可以說是相當的細膩，讓人看得相當過癮。

《SKY CASTLE》雖然在大綱簡介上，說的是上流社會的貴婦在支援丈夫與教養小孩的故事，實際上是用幽默的方式，更深地在闡述教與學的過程與意義。把教育全權交給其他人負責的教育外包，就像是提供了與惡魔做交易的機會，給予豐厚的報酬，可是卻不知道一步步地走入萬劫不復的陷阱。還有在競爭的社會當中，子女學習的最終是為了那張名門大學入學通知單，還是人格的養成。

車教授：人生重要的不是友情、義理，而是只會看你們在金字塔階級裡的位置。

車基俊：世界為什麼會變成金字塔呢？地球是圓的，為什麼要說它是金字塔呢？

車希睿：別人認可我有那麼重要嗎？我覺得過得幸福快樂不就好了嗎？

飆升的收視率從1.7%到22.3%，超過近20倍的成長產生的觀眾對於題材的共鳴，當中提到的不僅是只有需要強大心理才能克服的升學壓力、學校教育的不足與補習教育的填充、社會對於學歷的渴望與認同等等...，雖然改變不了越發競爭的社會環境，但也希望透過戲劇，可以讓家長與子女各角度的心聲，然後從中緩解彼此關係的張力。

（以上圖片皆翻攝自JTBC官網）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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