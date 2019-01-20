胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

記者林彥君／台北報導

林采緹、李婉鈺日前上中天《小明星大跟班》提到自己在去年臨盆之際，爆出老公胡睿兒涉嫌撿屍性侵夜店妹的醜聞，她在節目上坦承「自己是一個很沒安全感的人，事情發生後對他的信任度降低。」並透露事情發生後，曾向主持人吳宗憲（憲哥）求救如何危機處理。

▲林采緹自曝向憲哥討教危機處理。（圖／中天提供）

林采緹詢問憲哥意見後，選擇在網路上發文，「我有問他說應不應該出來開記者會，憲哥叫我不要，這樣記者會擷取各種話去寫，那我乾脆寫一篇完整的文放上去。」資深媒體人狄志偉則稱讚憲哥：「你的危機處理已經足以稱為演藝圈所有人的表率，可以開一家危機處理公司。」憲哥則笑說：「那是鹿希派幹的，不是我幹的！」

在去年九合一選舉連任失敗的前新北市議員李婉鈺，首次在鏡頭前抱怨有人竟在她落選後落井下石，讓她開始質疑自己的交友價值觀，心情差到1個月足不出戶，只敢叫外賣送來家裡吃，而她口中的那個人竟然就是吳宗憲。

▲李婉鈺坦承敗選主因是負面新聞太多。（圖／中天提供）



李婉鈺先是在節目中承認連任失敗的主因就是負面新聞，「若我不認識李婉鈺本人，我光看這些負面新聞，我會覺得這個女人是不是瘋了！」李婉鈺曾在中秋節酒後斷片失控引發喧然大波，憲哥虧她，「每到中秋我就想到你在烤肉的畫面，怎麼投得下去！」

但李婉鈺接著透露，敗選後有人提議她可以進軍演藝圈，「有記者去問憲哥，憲哥竟然說我們公司人太多了，沒辦法簽她！也太不給面子了吧！」吳宗憲聽了笑說，「然後她傳一個簡訊給我說，你沒有幫忙就算了，也不用落井下石吧！」

兩人因此產生了小心結。李婉鈺愈講愈氣，直呼「你好歹說我們張開雙手歡迎，只是她不想！」要憲哥留點面子給她。憲哥趕緊澄清，「我們公司真的人太多啊！我們辦公室現在300坪大，已經坐不下了！」李婉鈺聽了妙回：「我可以坐你那間！」反應之快讓眾人笑翻。