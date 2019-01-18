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鍾瑶落海戲缺氧喊命苦　10度低溫上岸「恍惚無力」

記者李欣容／綜合報導

鍾瑶與林子閎在《艾蜜麗的五件事》中感情一波三折，其中一場鍾瑤意外落海的戲吃足苦頭，連熟悉水性的她都大喊難拍，「要一直待在海裡，幾乎只用氧氣瓶，一度有快缺氧的錯覺。」加上10度低溫，讓她上岸時精神恍惚。

▲▼鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

▲鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

鍾瑶與林子閎劇中感情才剛萌芽就危機四伏，而此時王家梁也已經察覺對鍾瑶的心意，互動曖昧不已。鍾瑤在一次意外落海溺水的狀況下，讓怕水的林子閎二話不說跳海救美，他為救被魚網纏住的鍾瑶，在水中也因缺氧過久而昏迷。

▲▼鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

▲鍾瑶、林子閎。（圖／東森提供）

為了這場落海重頭戲，劇組不但出動了4、5位水中指導人員與氧氣瓶隨時待命，就連有多場下水戲經驗的鍾瑶，都坦言這場戲真的非常難拍，「雖然喜歡水，但最後真的有種要溺斃、很命苦的感覺。」

▲▼鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

▲王家梁（右）劇中對鍾瑶展開追求。（圖／東森提供）

鍾瑶說：「因為我這場戲要一直待在海裡，幾乎都只能用氧氣瓶供氣，但包含海中的壓力，還有長時間一直待在水裡的關係，我感覺到我的肺部，能憋氣的時間越來越短，最後一度憋到有點缺氧的錯覺，加上當天非常冷只有10度左右，我拍完上岸時真的有點恍神無力了。」

▲▼鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

▲鍾瑶拍落水戲吃足苦頭。（圖／東森提供）

林子閎更在拍攝前一天惡補2小時的潛水課，甚至為能順利沉下水，還在身上綁上鉛塊，「其實我本來戲服就蠻重的，但我用盡了吃奶的力氣還是無法前進，只好在我身上綁鉛塊增加重量，才能順利的沉下海裡。」

▲▼鍾瑶坦言這是她拍過最困難的一場下水戲。（圖／東森提供）

▲鍾瑶《艾蜜麗的五件事》。（圖／東森提供）

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關鍵字

艾蜜麗的五件事, 臧芮軒, 王家梁, 鍾瑶, 林子閎

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