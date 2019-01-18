韓文「純友誼」只要多加一個字！太妍、鄭有美公認男閨蜜是他們

文／蘭妮小姐

對於韓國情侶的黏膩放閃，大家應該從韓劇看了滿多了吧？近期的代表作之一就是《男朋友》啊，雖然蘭妮小姐向來不看on檔劇，但因為要寫新聞的關係還是持續follow了一下，今天我們就先不談韓國情侶，來談談韓國人的「純友誼」。

▲韓劇不乏甜蜜愛情劇，例如宋慧喬、朴寶劍主演的《男朋友》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在韓文老師的板上看到這則分享，一開始很疑惑，韓國人一向講求速食戀愛，不能當情侶的話，就連朋友也做不成，真的會有「純友誼」嗎？老師說到以前並沒有這樣的單字，但是這幾年開始有新造詞來形容：

*남사친（發音：nam-sa- chin）：男性朋友

*여사친（發音：yeo-sa-chin）：女性朋友

原文是：「남자／여자 사람 친구」

跟男女朋友只差中間一個字

*남친（發音：nam-chin）：男友

*여친（發音：yeo-chin）：女友

原文是：「남자／여자 친구」

會韓文的朋友可以看得出差別，我特別向老師提問了一下，為什麼韓文中間是用「사람」這個詞，老師解釋「사람」這個詞沒有特殊的性別意義，就只是「人」的意思，所以舉例來說남사친（男性朋友），就是對我而言沒有特別異性意義，只是單純性別是男性的朋友，中文好像多以「閨蜜」、「麻吉」等來形容純異性朋友。

韓國婚姻情報公司duo做了一項調查，以605名未婚男女爲對象，選出韓國演藝圈代表的「男性朋友、女性朋友明星」，意指有著純友誼的男女明星。

▲韓國演藝圈代表的「純男友、純女友明星」。（圖／翻攝自duo）

女生選出的前三名分別是

1.金鍾旼、申智 (32.3%)

2.劉亞仁、鄭有美 (17.8%)

3.金希澈、太妍 (15.1%)

男生選出的前三名分別是

1.金鍾旼、申智 (32.3%)

2.Henry、Amber (17.1%)

3.劉亞仁、鄭有美 (14.5%)

你心目中的韓國演藝圈男女純友誼組合又是誰呢？

蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

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