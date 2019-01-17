洪信煌公祭　澎澎淚眼告別：老公走了，我心好痛

記者林彥君／台北報導

昔日秀場脫口秀天后澎澎偕同家人今天上午在苗栗頭份為夫婿洪信煌辦公祭儀式，白冰冰、范可欽到場弔唁，老搭檔廖峻因生病缺席，僅花籃致哀，她淚流滿面説：「我真正的老公走了，舞台上的老公病了，真是傷心啊！」

▲澎澎和老公（左）及廖峻（右）。（圖／澎澎提供）

澎澎上周二與夫婿在家中看電視，兩人聊天的片刻，洪信煌突然心肌梗塞，回天乏術，令澎澎錯愕又悲痛。今天的公祭儀式上，播放不少澎澎與老公的甜蜜生活照，還有一張前年廖峻到苗栗找洪信煌、澎澎泡茶的合影。澎澎說：「他和我老公是同一個康樂隊的學長學弟，我們多年來都一直相互關心並密切聯絡。」

▲澎澎為老公舉辦告別式，白冰冰到場致意。（圖／粘嫦鈺工作室提供）

對於廖峻缺席洪信煌的公祭儀式，澎澎眼淚又奪眶而出：「我老公突然就走了，沒想到舞台上的老公也生病需要休養，我的心好痛。」好友白冰冰專程到苗栗來送行，澎澎感動萬分，白冰冰說：「澎澎結婚、嫁女兒我都參加了，我和他們家40幾年交情」。還有開刀剛出院的范可欽也到場，澎澎不捨的說：「剛出院還來，太有心了。」

澎澎感謝各界關心，她表示會堅強站起來，未來希望仍然可以帶給大家優質的節目。劉福助、方駿、紀寶如等都送花籃致哀。澎澎多年來為地方主持無數活動，不少苗栗地方民代到場致哀。

▲澎澎為老公舉辦告別式，投影螢幕播放夫妻合照。（圖／粘嫦鈺工作室提供）

▲廖峻以花籃致意 。（圖／粘嫦鈺工作室提供）

▲澎澎為老公舉辦告別式，范可欽到場致意。（圖／粘嫦鈺工作室提供）

▲澎澎為老公舉辦告別式。（圖／粘嫦鈺工作室提供）