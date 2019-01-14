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五月天阿信最新單曲上線！　合作超狂「電影創作作家」

記者關韶文／台北報導

五月天主唱阿信、電影創作作家韓寒，兩人同為最具影響力的指標人物，他們的文字與音樂，陪伴了無數人的青春和成長，這兩股最純粹的熱血，終於在韓寒執導、沈騰領銜主演的電影《飛馳人生》中交匯，攜手打造出2019年首波人生序曲《一半人生》。

電影《飛馳人生》描述一位冠軍賽車手因為一場變故跌落神壇，但他始終未忘情鍾愛的賽車，不服輸的他決定重新找回自己當年的榮譽。電影主題曲《一半人生》由韓寒作詞，阿信作曲並演唱，用最真摯細膩的文字和旋律，唱盡每一段浮浮沉沉的人生中，那份無奈和挫敗、不甘和堅持，如同影中那份不顧一切的熱愛與執著。

▲▼五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信新歌上線。（圖／相信音樂提供）

阿信透露在看到《飛馳人生》腳本就很期待電影放映，「感覺是笑淚交織的電影，這部電影告訴我們要堅持自己所愛，不要浪費自己人生。」在演唱會上，音樂唱進生命的震撼，他也希望《飛馳人生》同樣能成為大家人生中重要的電影。

在大學時期拜讀過韓寒作品的阿信，透露《1988：我想和這個世界談談》這本書，在創作《第二人生》專輯時給予他靈感啟發，他說：「緣份很奇妙，以前大學時代在看《三重門》時，完全不會想像到有天會認識韓寒老師，現在冥冥之中緣份就牽在一起。」

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