屁孩弒雙親分屍　惠英紅「帶個人仇恨詮釋」：不能放過兇手

記者洪文／綜合報導



惠英紅演出福斯原創影集《心冤》第3集全新故事預告推出，這次劇情更上層樓，冷血變態兒子演繹弒雙親分屍案，導演將血腥暴力情緒推到更高層次，而惠英紅更拿出個人仇恨詮釋，不少網友形容為美國暢銷小說《姊姊的守護者》暴力版。

▲《心冤》劇照。（圖／福斯傳媒集團，以下同）



《心冤》第3集羅生門雙屍案講述石晉（吳肇軒飾）因女朋友雪兒（曾淑雅飾）和好友謝永倫（阮德鏘飾）酒後爭執，並說出永倫親手殺死他父母，但謝永倫卻還擊說出石晉才是殺人兇手，並設計嫁禍於他。石晉曾為父母失蹤而向傳媒進行訪問和呼籲，他更主動報案及在網上貼文尋雙親，成為了全香港熱議話題。破案無數的女督察寶飛鳳卻對石晉深感懷疑，並對他展開調查，遂而揭發此宗匪夷所思的弒雙親碎屍案。

惠英紅在《心冤》第3集案件帶著個人的仇恨去詮釋，她形容兇手是「一個不能相信、不能放過的兇徒」，而演繹冷血兒子的吳肇軒，為了這個角色做了不少資料搜集，他表示: 「我也有留意這個案件，所以對這個殺人犯有很深刻的印象，拍攝前有研究這案件的新聞，從片段中去捕捉此人的心態及思想。

港星阮德鏘在《心冤》第3集飾演一名弱智的同黨，還有一幕在警署被惠英紅盤問。他表示：「紅姐氣場好勁，我的情緒差點被她牽著走，忘了自己是要跟她對立。第一場戲開拍之後，我馬上要求停一停，出去喝杯水，提醒自己要入戲及保持角色的情緒！」

而阮德鏘認為最困難是演繹弱智角色無論仼何時候在說話、聲音、想法或肢體語言上都要忘我，非常有挑戰性，他也稱此劇的場景及道具都很真實，最難忘是分屍場面使用動物內臟，臭味纏繞數日一直無法散去。另外一幕他誤用真刀準備猛劈飾演變態兒子的吳肇軒，在場工作人員嚇到目瞪口呆

《心冤》第3集將於今晚午夜12點於衛視電影台播出，影音串流平台FOX+晚間8點搶先觀賞