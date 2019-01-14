ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

屁孩弒雙親分屍　惠英紅「帶個人仇恨詮釋」：不能放過兇手

記者洪文／綜合報導
 
惠英紅演出福斯原創影集《心冤》第3集全新故事預告推出，這次劇情更上層樓，冷血變態兒子演繹弒雙親分屍案，導演將血腥暴力情緒推到更高層次，而惠英紅更拿出個人仇恨詮釋，不少網友形容為美國暢銷小說《姊姊的守護者》暴力版。

▲▼《心冤》劇照。（圖／福斯傳媒集團）

▲《心冤》劇照。（圖／福斯傳媒集團，以下同）

《心冤》第3集羅生門雙屍案講述石晉（吳肇軒飾）因女朋友雪兒（曾淑雅飾）和好友謝永倫（阮德鏘飾）酒後爭執，並說出永倫親手殺死他父母，但謝永倫卻還擊說出石晉才是殺人兇手，並設計嫁禍於他。石晉曾為父母失蹤而向傳媒進行訪問和呼籲，他更主動報案及在網上貼文尋雙親，成為了全香港熱議話題。破案無數的女督察寶飛鳳卻對石晉深感懷疑，並對他展開調查，遂而揭發此宗匪夷所思的弒雙親碎屍案。

▲▼《心冤》劇照。（圖／福斯傳媒集團）

惠英紅在《心冤》第3集案件帶著個人的仇恨去詮釋，她形容兇手是「一個不能相信、不能放過的兇徒」，而演繹冷血兒子的吳肇軒，為了這個角色做了不少資料搜集，他表示: 「我也有留意這個案件，所以對這個殺人犯有很深刻的印象，拍攝前有研究這案件的新聞，從片段中去捕捉此人的心態及思想。

▲▼《心冤》劇照。（圖／福斯傳媒集團）

港星阮德鏘在《心冤》第3集飾演一名弱智的同黨，還有一幕在警署被惠英紅盤問。他表示：「紅姐氣場好勁，我的情緒差點被她牽著走，忘了自己是要跟她對立。第一場戲開拍之後，我馬上要求停一停，出去喝杯水，提醒自己要入戲及保持角色的情緒！」

而阮德鏘認為最困難是演繹弱智角色無論仼何時候在說話、聲音、想法或肢體語言上都要忘我，非常有挑戰性，他也稱此劇的場景及道具都很真實，最難忘是分屍場面使用動物內臟，臭味纏繞數日一直無法散去。另外一幕他誤用真刀準備猛劈飾演變態兒子的吳肇軒，在場工作人員嚇到目瞪口呆

《心冤》第3集將於今晚午夜12點於衛視電影台播出，影音串流平台FOX+晚間8點搶先觀賞

Selina和阿中離婚2年　鬆口談感情：真的好難

推薦閱讀

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

「熊熊已婚」網瘋傳影片曝光！　密藏1年多…她鬆口回應了

《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

「熊熊已婚」網瘋傳影片曝光！　密藏1年多…她鬆口回應了

《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

惠英紅, 心冤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 神話Eric、JunJin街頭互飆髒話、揪衣領！　隊友趕到勸架「民眾全程目賭」
  2. 「紫棋說得對」擊敗《延禧》！潘瑋柏爆新說唱後台秘辛
  3. 施柏宇收外公2萬大紅包　媽逼交出竟「偷留一手」
  4. 《機智》金濟赫結婚了！深情望小6歲嬌妻⋯甜蜜笑容藏不住
  5. 8歲Grace「穿短裙扭腰熱舞」Twice歌曲　根本小辣妹！
  6. BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要求關注？
  7. 王源台下「舉手應援」看林俊傑表演！　迷弟笑空降微博熱搜
  8. 《異形》導演8位數搶下翻拍權　科幻影集《末日之旅》掀噬血怪物風潮
  9. 白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！
  10. 《家有仙妻》原製作伍宗德宣布翻拍　華視「唯一授權」不是他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366