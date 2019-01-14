等8年！《社群網戰》續集有望開拍⋯編劇點頭了　網瘋猜拍這件事

記者洪文／綜合報導

電影《社群網戰》（The Social Network）2010年開出票房佳績，更拿下奧斯卡最佳改編劇本獎，至今8年多，現在傳出有望拍攝續集，編劇艾倫索金（Aaron Sorkin）也認為時機到了。

▲《社群網戰》續集有望開拍，網友跪求原班人馬演出 。（圖／《社群網戰》劇照）



編劇艾倫索金向《美聯社》承認，《社群網戰》製片史考特魯丁一直向他提出續集的想法，「我收到不只一封電子郵件，還附上一句話『是不是時候拍續集了？』」他也透露，自從電影結束之後，這幾年來Facebook發生了很多有趣、戲劇性的事情，「我很清楚知道該拍續集了！」

網友瘋猜《社群網戰》續集最有可能改編Facebook在2018年4月證實高達5000萬用戶個資遭駭客入侵，引爆「信任危機」，股價下跌，超過1/4的美國人刪除Facebook的app。當時Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）穿著西裝親自到國會道歉，在長達5小時面對44位議員拷問，進退有據，股票再度回溫，成功度過危機。

《社群網戰》由導演大衛芬奇執導，艾倫索金擔任編劇，由傑西艾森伯格、安德魯加菲爾德、賈斯汀提姆布萊克分別演出馬克祖克柏、愛德華多薩維林及西恩帕克，講述哈佛學生馬克祖克柏創立改變全球網路通訊的社群網站Facebook，以及背後因遭背叛而引起訴訟的故事。