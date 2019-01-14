ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

等8年！《社群網戰》續集有望開拍⋯編劇點頭了　網瘋猜拍這件事

記者洪文／綜合報導

電影《社群網戰》（The Social Network）2010年開出票房佳績，更拿下奧斯卡最佳改編劇本獎，至今8年多，現在傳出有望拍攝續集，編劇艾倫索金（Aaron Sorkin）也認為時機到了。

▲▼《社群網戰》劇照 。（圖／《社群網戰》劇照）

▲《社群網戰》續集有望開拍，網友跪求原班人馬演出 。（圖／《社群網戰》劇照）

編劇艾倫索金向《美聯社》承認，《社群網戰》製片史考特魯丁一直向他提出續集的想法，「我收到不只一封電子郵件，還附上一句話『是不是時候拍續集了？』」他也透露，自從電影結束之後，這幾年來Facebook發生了很多有趣、戲劇性的事情，「我很清楚知道該拍續集了！」

網友瘋猜《社群網戰》續集最有可能改編Facebook在2018年4月證實高達5000萬用戶個資遭駭客入侵，引爆「信任危機」，股價下跌，超過1/4的美國人刪除Facebook的app。當時Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）穿著西裝親自到國會道歉，在長達5小時面對44位議員拷問，進退有據，股票再度回溫，成功度過危機。

《社群網戰》由導演大衛芬奇執導，艾倫索金擔任編劇，由傑西艾森伯格、安德魯加菲爾德、賈斯汀提姆布萊克分別演出馬克祖克柏、愛德華多薩維林及西恩帕克，講述哈佛學生馬克祖克柏創立改變全球網路通訊的社群網站Facebook，以及背後因遭背叛而引起訴訟的故事。

王源控訴小湯圓「很難帶！」　粉絲聽完「2罪行」直接笑噴

推薦閱讀

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

《妻子的浪漫旅行》穎兒在寧夏夜市！　旁邊驚見「台灣混血女神」陪買小吃

尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

德國名牌「FUCK YOU CHINA」惹怒13億人！甄子丹秒退合作閃人

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

《妻子的浪漫旅行》穎兒在寧夏夜市！　旁邊驚見「台灣混血女神」陪買小吃

尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

德國名牌「FUCK YOU CHINA」惹怒13億人！甄子丹秒退合作閃人

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

社群網戰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 等8年！《社群網戰》續集有望開拍⋯編劇點頭了　網瘋猜拍這件事
  2. 《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！
  3. 被粉絲怨「太常cue張杰」　謝娜還原《妻子浪漫旅行》錄製真相
  4. 禾浩辰愛意藏不住　收安心亞「約會簡訊」竟想歪
  5. 賴冠霖《初戀那件小事》造型曝光！　陸版升格大學生…女主角爆3版本
  6. 陳綺貞激情對尬男友！　罕見放閃告白...鍾成虎台下相視笑
  7. 《妻子的浪漫旅行》穎兒在寧夏夜市！　旁邊驚見「台灣混血女神」陪買小吃
  8. 豪宅客廳突出現「陌生男子」　溫碧霞出國躲一劫！
  9. 媽媽殺人分屍…剁4大袋餵鱷魚！　高甜泰劇「灑糖變噴血」網暴動
  10. 雷／燦烈活著回來！《阿爾罕》14集「他又出現了」劇迷哭慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366