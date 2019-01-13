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《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯合併案最快1月完成，外界擔心原本屬於R級（限制級）的《死侍》電影可能會消失，還好迪士尼CEO勞勃艾格（Robert Allen Bob Iger）已證實仍有機會發展《死侍》系列電影，現在更傳出漫威已在計畫《黑寡婦》（Black Widow）拍成首部漫威R級電影，掀起網友正、反兩方意見。

▲▼浩克、黑寡婦。（圖／迪士尼提供、翻攝自《Comic Vine》）

▲《黑寡婦》傳出將於2020年開拍。（圖／翻攝自《Comic Vine》）

外媒《That Hashtag Show》記者Charles Murphy在推特透露：「當我第一次聽到他們正在開發《黑寡婦》電影的時候，我也聽說他們正在討論是否讓它成為漫威工作室第一部R級電影，我無法說這件事肯定會發生（沒辦法確定他們是否找到解決R級會碰到的問題），但是他們最近已表示R級電影是可能的，所以如果《黑寡婦》最後拍成R級，請不要感到震驚！」

由於迪士尼幾乎不做限制級電影，R級拍攝的《死侍》系列便是合併之後必須面對的問題，不過迪士尼CEO勞勃艾格（Robert Allen Bob Iger）日前更透露：「只要我們讓觀眾知道會拍出什麼，R級漫威電影品牌可能還是有機會拍攝。」其實他早在2017年首次競標福斯時，便曾提到最想繼續發展《死侍》系列電影，尤其《死侍2》在2018年票房再度開出紅盤，應會更堅定繼續推出續集。

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

▲有網友猜測《黑寡婦》可能是前傳電影。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

雖然漫威工作室並未證實《黑寡婦》拍成限制級，不過消息已掀起網友正、反兩方意見。不少網友相當興奮：「天啊！R級電影終於夢想成真！」也有網友不太開心：「如果是的話，我的女兒會崩潰，我們一直在等待《黑寡婦》個人電影，結果卻是限制級，還要等到成年才能看到，漫威可以為《黑寡婦》做很多事情，不需要裸露或是髒話，我並明白為何要疏遠年輕人」、「電影出來，我能帶孩子去看嗎？迪士尼這樣對嗎？」

《黑寡婦》目前找來入選過Black List優秀劇本的Jac Schaeffer編寫劇本，雖然一切都還在早期規劃，也不保證「一定會開拍」，還得視劇本成品而定，但至少有所進度，該編劇的作品包括動畫短片《雪寶的佳節冒險》以及尚未上映的喜劇片《Nasty Women》。

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲《黑寡婦》個人電影受到死忠粉絲期待。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

漫威總裁凱文費奇（Kevin Feige）先前受訪時曾說，以情感和創意來說，最想拍的獨立電影就是黑寡婦，該角充滿迷人風采，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）也詮釋得很驚人，「她在復仇者聯盟裡算是老大，背後或許有許多精采的故事，如果能拍成個人電影應該會很有趣。」

事實上，黑寡婦首次出現在2010年的《鋼鐵人2》，接著在《復仇者聯盟》1和2集、《美國隊長》2和3集中現身，比起其他非主角的英雄，出現的頻率算是相當高，更是貫串起漫威系列電影的重要角色，眾多影迷都相當期待能看到她的獨立電影。史嘉蕾喬韓森也很期待《黑寡婦》個人店影，因為該角色的背景故事實在很豐富，能夠發揮的地方很多，「她從哪裡來又會往哪裡去？如果觀眾真的那麼想讓黑寡婦的電影登上大銀幕，漫威一定要完成這件事才可以。」

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