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謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完

記者李湘文／綜合報導

藝人謝霆鋒錄製美食節目《鋒味》，日前把外景地點拉到台北，跟張鈞甯一起尋訪各種台灣美食。他們來到上引水產市場，品嘗新鮮的海鮮拼盤，謝霆鋒卻拒絕張鈞甯遞過來的蟹腳，「女生不剝的話我不吃的」，令對方傻眼：「蛤？！」

▲謝霆鋒要張鈞甯幫忙剝蟹。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲謝霆鋒跟張鈞甯一起錄製《鋒味》。（圖／翻攝自微博／鋒味）

張鈞甯帶謝霆鋒去逛水產市場，不忘順便品嘗生魚片等美食，也主動推薦對方試試螃蟹：「你喜歡腳還是身體？」謝霆鋒猶豫了一下，拿起螃蟹的身體部分，說自己只能吃這個，「因為我太懶了。」言下之意就是覺得剝蟹腳很麻煩，所以才選擇了不太需要動手的身體部位。

▲謝霆鋒要張鈞甯幫忙剝蟹。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲謝霆鋒因為懶而不吃蟹腳。（圖／翻攝自愛奇藝）

聽到謝霆鋒這樣說，張鈞甯皺起眉頭：「這樣很可惜耶，你都不能吃到最好吃的。」誰料謝霆鋒接下來就擺出傲嬌臉，以開玩笑的語氣說：「女生不剝的話我不吃的。」令張鈞甯傻眼「蛤」了一聲，但還是幫忙剝好了一隻蟹鉗，送到對方面前，吐槽：「這個可以了吧？」

▲謝霆鋒要張鈞甯幫忙剝蟹。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲謝霆鋒要張鈞甯幫忙剝蟹。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲謝霆鋒傲嬌地說，女生不幫忙剝蟹他就不吃。（圖／翻攝自愛奇藝）

這集《鋒味》播出後，謝霆鋒不剝螃蟹的言論引起關注，有些網友聯想到大S也曾說「吃蝦一定要是男人幫你剝」，笑說這大概是在致敬大S；也有人調侃「小謝同學日常一皮」、「這個表情是故意的啊，很明顯說給她（張鈞甯）聽的」、「他又沒讓女的剝，他就直接不吃」，認為這無傷大雅。

▲謝霆鋒要張鈞甯幫忙剝蟹。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張鈞甯聽到謝霆鋒的言論傻眼，但還是幫忙剝好了蟹腳。（圖／翻攝自愛奇藝）

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謝霆鋒, 鋒味, 張鈞甯

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