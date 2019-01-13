與結依約會、和黑武士比光劍　超現實VR「摸到還有熱熱的」

娛樂中心／綜合報導

想要化身《星際大戰》裡的風暴兵、或者《復仇者聯盟》裡的超級英雄不是夢！亞洲第一家「超現實全身深度線下體驗中心」在馬來西亞開幕了。這麼一大串名字到底是什麼？原來是時下最夯的VR虛擬實境，結合熱門電影設計成類似迷宮的體感舞台，讓體驗者去實際闖關打怪。

▼亞洲第一家以電影為主題的VR深度體驗館The Void進駐馬來西亞雲頂名勝世界。

例如讓玩家化身臥底「風暴兵」，真實進入《星際大戰》的世界裡出任務；或者進入《無敵破壞王》的網路世界裡，和無敵破壞王以及雲妮露一起大暴走。ETtoday《星光好選喆》節目主持人 立喆 要擔任老司機，帶觀眾透過鏡頭，一起探索超酷的VR世界，連日本最另類的打卡聖地—VR虛擬實境Ａ片館，都在今天的ETtoday《星光好選喆》節目中有獨家介紹。

▲銀色夫妻檔Janet和George兩人在《囍宴機器人》裡一位演台版瘋狂亞洲富豪，Janet則飾演機器人。

而台灣的VR電影更厲害，還加入智慧功能，由藝人Janet和老公George銀色夫妻檔一起主演的台灣第一部VR影集《囍宴機器人》，會主動觀察使用者的眼球關注方向，讓使用者看到自己關心的獨特故事線，一部影片六刷以上都可以看到不同劇情，而且拍片過程和拍一般電影超級不同，鎖定由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《速成家庭》的限量磁鐵功課表，敬請鎖定收看！

▼本周節目內容還有《異裂》與《速成家庭》電影介紹。

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