ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

東區地下街排隊等出爐！熱呼呼爆餡韓國「手撕麵包」

PEKO の Simple Life PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

東區是韓式料理的一級戰區，除了前陣子PEKO介紹的「NENE炸雞」，東區地下街也開了家「BBANG麵包」，這家韓國麵包店我曾在南韓的江南地下街買過，當時對韓國手撕麵包的料多味美留下深刻的印象，沒想到竟然在東區地下街巧遇「빠아앙」，立刻停下腳步買麵包去，台灣店目前推出九款麵包，鹹甜口味都有，每一款看起來都好好吃，揪朋友一起來才能買更多。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

「BBANG麵包」隱身於東區地下街，靠近東區地下街14號出口，比較靠近捷運忠孝復興站。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

東區地下街賣麵包的不只一間，但「BBANG麵包」的麵包陣仗絕對是最大的。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

這家韓國麵包賣的是手撕麵包，所謂的手撕麵包就是不分切，請你直接用手撕來品嚐。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

手撕麵包層架後面就是師傅的工作區，看起來十分乾淨，有人揉麵，有人放料，分工合作然後麵包就出爐了。大家有看到後面的布條嗎？？「歐巴沒辦法幫你買包包，但是可以幫你買麵包」這句話也太好笑，但歐巴我們買麵包還是要付你錢ㄟ～～

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

BBANG麵包價格

他雖然在韓國有多家分店，麵包有十多種口味，但台灣台北店只推出九款麵包。分別是藍莓麵包、韓式香蒜麵包、墨魚奶酪起司麵包、奶酪卷麵包、巧克力麵包、黃金火腿起司麵包、韓式奶油麵包、板栗麵包以及紅豆奶酪起司麵包。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

不知道要買什麼口味的手撕麵包對吧？那就先看麵包區上方的螢幕，上頭播放著「빠아앙」在韓國受訪的畫面，但只能說不看還好，一看買更多，因為什麼都想吃看看。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

每個整點出爐一次，每次100個，如果可以，買剛出爐的手撕麵包絕對是最好吃的。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

不過，你也要有排隊的心理準備。因為不是只有你，每個人都想吃剛出爐熱呼呼的手撕麵包。「BBANG麵包」不像有些麵包店會特定幾點出什麼口味的麵包，而是每個整點，所有口味的麵包通通出爐。只不過，每人每次限買三款，所以想全制霸，要買三次。時間一到大家就會排隊搶麵包，有喜歡請你先夾，因為熱門口味一下就會被掃空。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

巧克力麵包 $100

去年在韓國江南地下街買的就是巧克力口味的手撕麵包，所以這次直接PASS。（圖片中的手模是同時間買麵包的年輕妹妹，她們正好在拍照，PEKO就詢問能否借拍，供大家參考啦～）

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

單買是用袋子裝，如果一次購買三款手撕麵包就會用盒裝。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

紅豆奶酪起司麵包 $120

外層有滿滿的奶酥，裡面則是紅豆內餡，紅豆餡甜度適中，搭配微鹹的奶酪跟起司，鹹甜鹹甜的，真的不錯， 難怪會成為韓國人氣王。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

板栗麵包 $120

這款是台灣人氣王，麵包上有杏仁片，裡頭則是超多栗子，口味屬於簡單樸實的那種。說實話除了端午節吃粽子，還蠻少吃栗子的，這回全衝著台灣人氣王的認證，選了板栗麵包，PEKO覺得這款很適合買給老人家跟小孩吃。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

墨魚奶酪起司麵包 $100

吃完兩款甜味手撕麵包，現在來試試鹹味手撕麵包。墨魚麵包表層灑了起司粉，裡面則有起司醬，墨魚的味道倒是沒啥感覺，吃了也不會黑牙齒。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

韓式香蒜麵包 $100

會挑這款完全是被螢幕上的影片吸引的，它的香蒜麵包是軟軟綿綿的，裡面的香蒜醬塗好塗滿，每一口的都好有味道。香蒜麵包也是唯一有分切的手撕麵包，拍完照老爸立刻開吃，邊吃邊問這是哪家麵包？多少錢？一聽就知道老爸真心喜歡。

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

這兩張是PEKO 2017年在首爾江南地下街拍的，特別翻出來看價格。「BBANG麵包」飄洋過海來到台灣價格幾乎沒變，只是口味少了點，真好！

▲韓國手撕麵包「BBANG」。（圖／PEKO授權提供）

手撕麵包建議兩天內食用完畢，如果兩天內沒吃完的話，需冷凍，要吃的時候微波加熱30秒即可。

BBANG麵包
電話：02-8772-3066
地址：台北市大安路一段77號2-2室(東區地下街內)
營業時間：08:00~21:00

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多PEKO專欄文章

推薦閱讀

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

防彈少年團師弟「團名17個字母」史上最長！　單眼皮高顏值成員公開

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麵包, 手撕麵包, BBANG, 韓國, 東區地下街, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 復仇者聯盟傳在奧斯卡合體！　「沒主持人拯救收視率」
  2. 東區地下街排隊等出爐！熱呼呼爆餡韓國「手撕麵包」
  3. 被問：帶炎亞綸求助妙禪？　曾之喬1句話洩「3年真感情」
  4. 網友日本偶遇福原愛、江宏傑！　「7個月孕肚」曝光網全看傻
  5. 瘋電影／賭命運轉手　各位爸爸請把手機收起來
  6. 芭比娃娃真人版電影確定！　「小丑女」瑪格羅比主演
  7. 隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰
  8. Highlight龍俊亨「深夜直播」崩潰爆哭　痛喊：我的心生病了⋯
  9. 專訪／曾之喬19歲陷憂鬱症！痛苦失眠5年「深夜傳求救簡訊」
  10. 女星圖強存錢術！公主淪月光族　她靠2招留住錢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366