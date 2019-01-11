東區地下街排隊等出爐！熱呼呼爆餡韓國「手撕麵包」

文／PEKO

東區是韓式料理的一級戰區，除了前陣子PEKO介紹的「 NENE炸雞 」，東區地下街也開了家「BBANG麵包」，這家韓國麵包店我曾在南韓的江南地下街買過，當時對韓國手撕麵包的料多味美留下深刻的印象，沒想到竟然在東區地下街巧遇「빠아앙」，立刻停下腳步買麵包去，台灣店目前推出九款麵包，鹹甜口味都有，每一款看起來都好好吃，揪朋友一起來才能買更多。

「BBANG麵包」隱身於東區地下街，靠近東區地下街14號出口，比較靠近捷運忠孝復興站。

東區地下街賣麵包的不只一間，但「BBANG麵包」的麵包陣仗絕對是最大的。

這家韓國麵包賣的是手撕麵包，所謂的手撕麵包就是不分切，請你直接用手撕來品嚐。

手撕麵包層架後面就是師傅的工作區，看起來十分乾淨，有人揉麵，有人放料，分工合作然後麵包就出爐了。大家有看到後面的布條嗎？？「歐巴沒辦法幫你買包包，但是可以幫你買麵包」這句話也太好笑，但歐巴我們買麵包還是要付你錢ㄟ～～

BBANG麵包價格

他雖然在韓國有多家分店，麵包有十多種口味，但台灣台北店只推出九款麵包。分別是藍莓麵包、韓式香蒜麵包、墨魚奶酪起司麵包、奶酪卷麵包、巧克力麵包、黃金火腿起司麵包、韓式奶油麵包、板栗麵包以及紅豆奶酪起司麵包。

不知道要買什麼口味的手撕麵包對吧？那就先看麵包區上方的螢幕，上頭播放著「빠아앙」在韓國受訪的畫面，但只能說不看還好，一看買更多，因為什麼都想吃看看。

每個整點出爐一次，每次100個，如果可以，買剛出爐的手撕麵包絕對是最好吃的。

不過，你也要有排隊的心理準備。因為不是只有你，每個人都想吃剛出爐熱呼呼的手撕麵包。「BBANG麵包」不像有些麵包店會特定幾點出什麼口味的麵包，而是每個整點，所有口味的麵包通通出爐。只不過，每人每次限買三款，所以想全制霸，要買三次。時間一到大家就會排隊搶麵包，有喜歡請你先夾，因為熱門口味一下就會被掃空。

巧克力麵包 $100

去年在韓國江南地下街買的就是巧克力口味的手撕麵包，所以這次直接PASS。（圖片中的手模是同時間買麵包的年輕妹妹，她們正好在拍照，PEKO就詢問能否借拍，供大家參考啦～）

單買是用袋子裝，如果一次購買三款手撕麵包就會用盒裝。

紅豆奶酪起司麵包 $120

外層有滿滿的奶酥，裡面則是紅豆內餡，紅豆餡甜度適中，搭配微鹹的奶酪跟起司，鹹甜鹹甜的，真的不錯， 難怪會成為韓國人氣王。

板栗麵包 $120

這款是台灣人氣王，麵包上有杏仁片，裡頭則是超多栗子，口味屬於簡單樸實的那種。說實話除了端午節吃粽子，還蠻少吃栗子的，這回全衝著台灣人氣王的認證，選了板栗麵包，PEKO覺得這款很適合買給老人家跟小孩吃。

墨魚奶酪起司麵包 $100

吃完兩款甜味手撕麵包，現在來試試鹹味手撕麵包。墨魚麵包表層灑了起司粉，裡面則有起司醬，墨魚的味道倒是沒啥感覺，吃了也不會黑牙齒。

韓式香蒜麵包 $100

會挑這款完全是被螢幕上的影片吸引的，它的香蒜麵包是軟軟綿綿的，裡面的香蒜醬塗好塗滿，每一口的都好有味道。香蒜麵包也是唯一有分切的手撕麵包，拍完照老爸立刻開吃，邊吃邊問這是哪家麵包？多少錢？一聽就知道老爸真心喜歡。

這兩張是PEKO 2017年在首爾江南地下街拍的，特別翻出來看價格。「BBANG麵包」飄洋過海來到台灣價格幾乎沒變，只是口味少了點，真好！

手撕麵包建議兩天內食用完畢，如果兩天內沒吃完的話，需冷凍，要吃的時候微波加熱30秒即可。

BBANG麵包

電話：02-8772-3066

地址：台北市大安路一段77號2-2室(東區地下街內)

營業時間：08:00~21:00

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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