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網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

記者李湘文／綜合報導

大陸網紅林珊珊有著甜美長相，在微博擁有700萬名粉絲，人氣超高，還曾被封為「90後最有影響力的嫩模」。她經營自己的網拍事業有成，最近在微博透露搬了新家，並曬出內部裝潢照片，不只空間超大，連家具都十分奢華，令網友咋舌：「網紅到底有多賺？」

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲林珊珊年僅27歲就已是高收入的人氣網紅。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

林珊珊最近跟老公大白搬進新房，8日邀請許多好友參加喬遷宴，慶祝了一整個晚上，隔天開心在微博PO出照片，也首次讓華麗的住家曝光。她家以黑白灰3色布置，色彩簡約，但家具、裝潢都十分豪華，且空間非常寬敞，從客廳落地窗看出去，還能俯瞰整片江水，景色驚人。

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲林珊珊舉辦喬遷宴。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲林珊珊新家客廳超豪華，還能俯瞰江水。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

此外，林珊珊炫耀自己的更衣間，各種昂貴的名牌包、鞋子、外套分別占滿一面牆，但這不是全部，「還有很多包放公司。」甚至老公也有自己的更衣間。最驚人的是，林珊珊PO完新家照片後，最後又補上一句：「還有很多訂製家具沒到，等到齊了再拍給你們看呀。」

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

林珊珊的衣帽間放滿名牌。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

照片曝光後引起熱烈討論，有網友宣稱住在林珊珊樓下，透露該大樓房子價格不斐，依照她發的照片，目測應該在20樓以上，屬於400平方公尺的格局，每平方公尺就要人民幣7萬元（約台幣32萬元）。此外，也有人爆料，27歲的林珊珊已經買第2棟房，之前還在南京替爸媽買了一間。

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲林珊珊新家十分寬敞。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

對此，不少網友震驚「網紅都是怎麼賺錢的啊」、「她們賺錢也太容易了吧」、「賣衣服能賺這麼多？」、「這走廊都可以騎車了」、「不說是家，還以為是酒店走廊」，更發現她屋內連吊燈都要價人民幣10萬元（約台幣46萬元）以上，大呼「真的太羨慕」。

▲林珊珊超豪華新家。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

▲網友爆料，林珊珊家連吊燈都要幾十萬。（圖／翻攝自微博／-JBC-）

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

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