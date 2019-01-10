迪麗熱巴「頂碗繞圈圈」炫技超強！　劈腿腳一抬GG啦

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴10日曬出小短片，鏡頭前大展頂碗轉圈絕技，並自稱是年會節目。她頂碗繞圈看起簡單，等到拿下一個個碗，最後一個還有水，逐漸讓網友知道難度，成功炫技後又要表演劈腿一字馬，沒想到腳才剛抬起來就GG啦！

▲迪麗熱巴頂碗炫技。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

迪麗熱巴身穿紅色帽T搭牛仔褲，手拿著一疊碗放在頭頂，開始繞圈圈，雙手沒有扶住、表情輕鬆，最後一個個拿下碗數，原來頂了6個碗在頭上，最後一個碗裡頭還有水。她接著要表演劈腿，可是大腿抬高還沒靠上牆，整個人已經失衡跌出鏡頭外，打上字幕「危險動作請勿模仿」，還有括號寫著「丟臉」，畫面被笑翻「是不是太重了，人都往後倒了哈哈哈」、「姐是高手」、「面對多才多藝的愛豆（偶像）一下子不知道說啥。」

▲迪麗熱巴頂碗炫技，最後一碗還可以倒水。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴再秀劈腿，結果GG了。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

不過工作室隨後放上完整版影片，迪麗熱巴頂著碗在走廊上橫著走，轉圈圈時表情難掩緊張，轉到途中改用雙手扶著疊碗繼續轉，最後倒水的水量也變少。她的劈腿動作跌出鏡頭外，幕後花絮洩漏頂碗真相，逗笑大批網友。

▲迪麗熱巴頂碗幕後花絮。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲一開始頂碗就差點不行，倒水也變少好糗。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）