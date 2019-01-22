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看新聞雲App《KKBOX風雲榜》直播　萬元大獎送給你！

APP小組／綜合報導

KKBOX輸入通關密語抽大獎

ETtoday新聞雲App免費送萬元禮券！華語樂壇最具影響力且備受期待的音樂盛事「第14屆KKBOX風雲榜」，將於 1月26日晚上7點展開，ETtoday新聞雲及星光雲App將同步全程轉播這場星光燦爛的音樂盛會！只要鎖定收看ETtoday新聞雲App直播並輸入通關密語，就有機會抽中原燒燒肉餐劵、JLAB EPIC2藍牙運動耳機還有SOGO禮券一萬元喔！這麼豐富的好康，只有在《ETtoday 新聞雲》App

第14屆KKBOX風雲榜三大亮點，包含史上最多表演藝人、最大舞台、有超過50位藝人共襄盛舉，並公開最後一波華麗表演嘉賓：王心凌、江美琪、Erika劉艾立、謝和弦以及獲得ETtoday星光雲KKBOX 唱作歌手獎的蕭秉治（廷廷）。

=====看直播送萬元禮券！簡單3步驟教學=====

►步驟1：首先下載（並開啟）ETtoday新聞雲App(點我下載)

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ETtoday新聞雲App上點選《看KKBOX風雲榜直播抽大獎》，隨時注意直播螢幕右下方出現的通關密語，通關密語將會不定時出現。

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點開APP側欄後進入「看KKBOX風雲榜直播抽大獎」，並輸入正確通關密語即有機會中大獎喔!

=====《看KKBOX風雲榜直播抽大獎》=====

◎直播時間：2019/1/26（六）19：00

◎獎品獎項：
原燒燒肉餐劵乙張 (共3名)
JLAB EPIC2藍牙運動耳機 (共2名)
sogo禮券一萬元 (共1名)

◎得獎名單：1/29（二）18：00前公告得獎名單
◎兌獎方式：依網友所填寫的E-MAIL寄送得獎通知，請於收到通知後5日內回覆並完成兌獎手續；相關參與活動所填寫的E-MAIL、住址等資料務必正確，以利獎品聯繫及寄送，如因上述兌獎手續完成回覆逾期、或填寫資料格式有誤/不正確，視同自動放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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