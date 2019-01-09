頑童瘦子想賣20萬「女兒」　割愛6年寶貝：希望找真正愛她的

記者盧薇淩／台北報導

第14屆KKBOX風雲榜26日將在台北小巨蛋舉行，9日舉行媒體搶先發佈會，找來嘻哈天團頑童MJ116和資深新人黃子佼揭曉風雲榜3大亮點，而黃子佼也在台上請教頑童在小巨蛋開唱的訣竅，小春教他緊張時就看著聚光燈，黃子佼一聽說：「我會瞎掉吧！」而瘦子也補充，「看起來越跩就是越緊張。」

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▲大淵示範忘詞表情，小春、瘦子笑翻。（圖／記者張一中攝）

瘦子認為演出最怕硬體設備壞掉，如同上次他們在小巨蛋開唱一樣；小春則說緊張時就看燈，黃子佼先玩笑稱自己會瞎掉，又說一直抬頭像在模仿費玉清，讓全場笑翻。黃子佼今天戴著KKBOX嘻哈感項鍊主持，瘦子也以經驗分享：「小時候比較笨，看黑人戴很大的、金屬的，跳起來就會甩上來，一直被打臉。」他們也教黃子佼比出116招牌手勢耍帥，被說像在跳孔雀舞，又是一陣噴笑。

▲KKBOX百大歌曲中，頑童佔了11首歌。（圖／記者張一中攝）

2018年頑童成績優異，收入也「加薪」了不少，瘦子想賣掉當初花20萬購入的二手車，那台車從退伍跟著他至今已6年，他笑說：「想賣又捨不得，我沒有很努力問誰要賣，像嫁女兒一樣，我希望有個真正愛她的人，不然我不賣。」先前曾說想買遊艇，目前也沒計畫，「我就是沒事一直唸，吸引力法則，我是每天起床質疑自己的人，想到要買遊艇、買車就有動力去工作。」

KKBOX風雲榜當天，頑童在高雄舉行演唱會無法到場，小春為了演出積極減肥，3個月瘦下5公斤，就連酒也減量；大淵則是一直在減重，體脂肪瘦下7％，只是先前腳受傷扭到恢復飲食，被一旁瘦子虧說「瘦了7％、胖回17％」。被問台北場合唱的張惠妹是否會再度合體？頑童斬釘截鐵說：「不會，很確定，但她會不會來看就不知道啦，因為她一直說沒有從頭到尾、完整看過我們的演唱會。」

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▲▼頑童2019年繼續世界各地巡演。（圖／記者張一中攝）