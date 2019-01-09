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NINE PERCENT爆提前解散！　「宿舍人走光」陳立農寄6大箱回台

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男團「NINE PERCENT」因選秀節目《偶像練習生》出道，包括第一名得蔡徐坤、第二名的陳立農，還有范冰冰胞弟范丞丞、尤長靖、等9人都各自擁有高人氣。該團成軍以來引發話題，不過成軍還沒一年，已經爆出要解散！

▲▼網路瘋傳，Nine Percent是「限娘令」頭一個受災戶。（圖／取自Nine Percent官博）

▲Nine Percent限定成軍1年半，時間未到卻傳出要解散了。（圖／取自Nine Percent官博）

據網友爆料，NINE PERCENT位於北京的宿舍已經沒了，「房子合約只簽了半年。」發文並以編號透露成員去向，包括「2之前搬了6個箱子回台灣，還在北京和他麻麻逛了宜家，準備找其他房子住，開啟北漂生活」、「3回父母家住，6姐姐好像也在北京吧」，還發現「5和8之前花店（指節目《小姐姐的花店》），不是從寢室出發，各自從自家家出發，因此推測沒房子、沒有團綜，以後便沒有交集了。文中編號被推測是成員在人氣票選的排名，也疑似透露陳立農在團體中的近況。

▲NINE PERCENT全員登《快樂大本營》。（圖／翻攝自NINE PERCENT微博）

▲Nine Percent公共宿舍已經解約。（圖／取自Nine Percent官博）

NINE PERCENT於2018年4月6日成軍，至今剛滿9個月，被爆宿舍沒了令網友好奇「這麼快就要單飛了嗎？」也有粉絲怨嘆「又不拍團綜，租了確實也沒什麼用」、「沒用為什麼還要花錢。」

據悉，NINE PERCENT出道後，曾預告會進行一年半的限定男團活動，更宣布會有一個《百分九少年》的團綜。但是團綜開播日至今仍沒有定檔，令大批粉絲苦等許久，緊接著該團會合體出席11日的活動。

▲▼大陸新限令禁娘炮。（圖／翻攝自微博／NINE PERCENT）

▲Nine Percent團綜遲遲未定檔。（圖／取自Nine Percent官博）

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