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文慧如：我曾很自卑！25歲翻唱點擊破億...竟揭「討厭自己」

記者盧薇淩／專訪

歌手文慧如推出新專輯《親愛的你＿＿怎樣的我》，年僅25歲的她，以翻唱歌曲在網路爆紅，影片累積已突破1億點閱率；為了讓大家關注自己的創作，她日前將全部翻唱影片暫時下架，引起大批網友震驚，她說：「其實我不喜歡被說是『翻唱女王』，後來甚至失去了cover（翻唱）的快樂。」射手座的她看似樂觀，但也曾因外表自卑過，甚至討厭過不善言辭的自己。

▲▼ 歌手文慧如專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲歌手文慧如推出新專輯。（圖／記者周書羽攝）

文慧如就讀亞洲排名第一的南洋理工大學會計系，剛畢業實習就錄取會計事務所，早上9點上班、晚上11點下班，雖然月薪6萬，但完全沒時間做音樂。向父母提辭職專心玩音樂，起初未能獲得認同，因為他們認為夢想太過遙遠又不實際，文慧如說：「我給期限，在25歲以前，要有些成績。」幸好在努力之下，25歲前她發行個人首張專輯，更在網路上享有一定知名度。

▲▼ 歌手文慧如專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲文慧如擁有高學歷，卻毅然決然做音樂。（圖／記者周書羽攝）

不過即便翻唱成績優異，文慧如坦言曾失去快樂，「會被點擊率綁架，後來做的東西太刻意，失去原本只想翻唱的快樂。」她舉例，其實破億點擊的《漂向北方》MV是即興錄製，笑說「一鏡到底」的拍攝手法，只是「圖個方便」懶得剪接，沒想到最後卻造成廣大迴響，也由此領悟，某些時候刻意追逐成績，可能適得其反，回歸自我初衷做喜歡的音樂，才是最重要的事。

期望跳脫舊有風格，文慧如這次想要「成功轉回來」，在新專輯中講述許多時期的心路歷程。看似樂觀、臉上總充滿笑容的她，提到也有過一段很自卑的自己，「臉上長滿痘痘，我很沒有自信，中學時只會唸書、不會化妝又很邋遢，那時很自卑，心裡素質很不好。」也因為個性直來直往、不懂察言觀色，說話常不自覺地「刺」到別人，後來才試著調整自己，她說：「以前很白目，講話不經大腦，很多人覺得我有很多稜角，有時也很討厭這樣的我，也會覺得自己被討厭，大家都不喜歡我。」

▲▼ 歌手文慧如專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲歌手文慧如年僅25歲，用音樂唱出迷惘及滄桑。（圖／記者周書羽攝）

用音樂剖析自己，是最直接也最殘忍的方式。文慧如新歌《親愛的你》獻給罹癌過世的外婆，外婆總會做海南雞飯、熱湯，和這位孫女特別親近，想起外婆出殯那晚，她在台北舉辦音樂會無法參與，心中滿是遺憾，於是將心中的痛化為音符，「希望這首歌能療癒有同樣感覺的人，你不是孤獨的。」

「我這年紀，怎樣的我，你們才覺得足夠？」90後的文慧如，新專輯歌曲幾乎由她一手創作，想用音樂讓大家看到許多面向的自己，包含《只有眼淚》、《愛情十萬個為什麼》及《怎樣的我》等歌曲，唱出90後的徬徨、內心掙扎；傳遞在追求自我的過程中也會有挫敗，這年紀的人，遇上人生關卡時，會有內心掙扎，「我也會迷茫。」

▲▼ 歌手文慧如專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼文慧如曾經自卑，甚至討厭不擅說話的自己。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 歌手文慧如專訪 。（圖／記者周書羽攝）

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