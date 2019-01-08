28年台灣神劇《家有仙妻》翻拍陸版！　網崩潰「誰能超越澎恰恰」

記者陳芊秀／綜合報導

還記得台灣夯劇《家有仙妻》嗎？這部戲描述女主角擁有超能力，嫁給真命天子後，和好友夫妻2個家庭的生活日常，1991年登上八點檔播出，不但拍攝第二部，更在香港、大陸都紅極一時，相隔28年後大陸製作公司宣布重新翻拍，故事大綱也跟著曝光！

▲《家有仙妻》28年翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

《家有仙妻》舊版由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演，故事以女導遊意外撿到有靈性的玉鐲，並找到真命天子結婚，除了甜蜜的婚姻生活，更遇到不同的世見，透過法力悄悄擺平。該劇除了詼諧劇情，還有特效增添奇幻橋段，其中主題曲是香港3人團體草蜢的《失戀陣線聯盟》，至今仍是經典金曲。

▲《家有仙妻》描述女主角因為玉鐲找到真命天子。（圖／翻攝自微博）

▲澎恰恰和孫興戲裡是好友。（圖／翻攝自微博）



▲林以真扮演擁有玉鐲魔力的女導遊。（圖／翻攝自微博）



▲戈偉如扮演孫興老婆。（圖／翻攝自微博）



事實上，《家有仙妻》2013年傳出拍攝續集，由當年的製作人伍宗德擔任導演，大陸女星張檬擔任女主角，第一部的4名主演也會繼續以原角色登場，不過沒有進一步的開拍消息。事隔將近6年，沉寂的《仙妻》重新翻拍復活，原製作人伍宗德為新版擔任導演兼總編劇。

根據新版公開的故事大綱及人物介紹，女主角從導遊變成時尚雜誌的助理，男主角則是菜鳥律師，在手鐲的魔力下兩人越來越近，還陰錯陽差展開同居生活。《家有仙妻》也是大陸觀眾童年回憶，眾人輪番留言「當年太想要那個手鐲了」、「非常美好的回憶，希望不要翻拍」、「難以超越彭恰恰這樣的演員就難找！」

▲大陸網友護老版主角「難以超越澎恰恰！」（圖／翻攝自微博）