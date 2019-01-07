《悶鍋》吳怡霈狂翻白眼3分鐘　「眼球運動」惹他大哭

記者林彥君／台北報導



東森劇場《悶鍋出任務》在3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。劇情搭上時下最熱話題，由娛樂教父王偉忠監製，演員郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意，詼諧的演出，讓人看到捧腹大笑。

▲九孔和吳怡霈。（圖／量子娛樂）

吳怡霈戴上公主頭假髮飾演「高嘉魚」，九孔拿著手卡扮演「姚蚊智」向吳怡霈哭訴，自己是民進黨有史以來在台北市得票最少的人，「小丁驗票，害我少了300多票。」他向吳怡霈要票，「妳把內湖的票給我，我就高票當選了！」吳怡霈則虧他是低票落選，安慰他：「姚北鼻，我想把內湖的票給你，就算全部掉給你，還是少30幾萬票。」

▲郭子乾和從從。（圖／量子娛樂）

九孔聽完大哭，「不支持我就算了！還翻我白眼。」吳怡霈趕緊解釋：「場子那麼無聊，不翻白眼要幹嘛？不是啦！我是在後面做眼球運動，我眼睛大嘛！」九孔則失望說，眼睛大的女人，話萬萬不能相信，他認為藍、綠和白色力量都不是好人，更不用說未來自己被引薦，「我要浪跡天涯，現在就出發。」

從從飾演「陳水匾」和郭子乾飾演的「韓國魚」見面寒暄，不過從從看到郭子乾伸出手，馬上害怕閃躲，「不要打我！不要打我！手不要舉這麼高，被打一次到現在都有陰影，嚇死我了。」從從看著郭子乾，忍不住問他當初在立法院，為什麼要打得這麼兇，人都被打到住進醫院，委屈說：「阿匾做錯了嗎？」

▲郭子乾和從從。（圖／量子娛樂）

郭子乾對此解釋，當時是自己年輕不懂事，「哪知道大家都用演的，我沒有注意力道，要跟阿匾道歉。」不過從從則以歌詞回應，過去就讓它過去，來不及，從頭喜歡你，此時兩人在劇中勾肩搭背好情誼。從從承諾郭子乾不會北漂，「我要留在高雄，看愛情摩天輪有多浪漫。」