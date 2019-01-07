ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《悶鍋》吳怡霈狂翻白眼3分鐘　「眼球運動」惹他大哭

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》在3日到6日在台北城市舞台一連演出5場，舞台劇完美落幕，大受好評。劇情搭上時下最熱話題，由娛樂教父王偉忠監製，演員郭子乾、九孔、洪都拉斯、從從、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡和蕭東意，詼諧的演出，讓人看到捧腹大笑。

▲▼ 悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲九孔和吳怡霈。（圖／量子娛樂）

吳怡霈戴上公主頭假髮飾演「高嘉魚」，九孔拿著手卡扮演「姚蚊智」向吳怡霈哭訴，自己是民進黨有史以來在台北市得票最少的人，「小丁驗票，害我少了300多票。」他向吳怡霈要票，「妳把內湖的票給我，我就高票當選了！」吳怡霈則虧他是低票落選，安慰他：「姚北鼻，我想把內湖的票給你，就算全部掉給你，還是少30幾萬票。」

▲▼ 悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲郭子乾和從從。（圖／量子娛樂）

九孔聽完大哭，「不支持我就算了！還翻我白眼。」吳怡霈趕緊解釋：「場子那麼無聊，不翻白眼要幹嘛？不是啦！我是在後面做眼球運動，我眼睛大嘛！」九孔則失望說，眼睛大的女人，話萬萬不能相信，他認為藍、綠和白色力量都不是好人，更不用說未來自己被引薦，「我要浪跡天涯，現在就出發。」

從從飾演「陳水匾」和郭子乾飾演的「韓國魚」見面寒暄，不過從從看到郭子乾伸出手，馬上害怕閃躲，「不要打我！不要打我！手不要舉這麼高，被打一次到現在都有陰影，嚇死我了。」從從看著郭子乾，忍不住問他當初在立法院，為什麼要打得這麼兇，人都被打到住進醫院，委屈說：「阿匾做錯了嗎？」

▲▼ 悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲郭子乾和從從。（圖／量子娛樂）

郭子乾對此解釋，當時是自己年輕不懂事，「哪知道大家都用演的，我沒有注意力道，要跟阿匾道歉。」不過從從則以歌詞回應，過去就讓它過去，來不及，從頭喜歡你，此時兩人在劇中勾肩搭背好情誼。從從承諾郭子乾不會北漂，「我要留在高雄，看愛情摩天輪有多浪漫。」

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

推薦閱讀

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《悶鍋》吳怡霈狂翻白眼3分鐘　「眼球運動」惹他大哭
  2. 12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強
  3. 鄧超夜飆寵妻8金句：能陪女人逛街是真愛！　低頭看手指「快被勒斷了」
  4. 周孝安驚爆「周旋5女」！　她握有「鹹濕訊息」怒揭花心真面目
  5. 「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光
  6. Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！
  7. 茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項
  8. 劉若英導演處女作《後來的我們》挨告！　出品人「亮圖」求償3.1億
  9. 李蒨蓉、曲艾玲等20藝人捐好物義賣「價格超佛」
  10. 鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366