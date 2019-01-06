張學友高雄清唱台語歌！「3場唯一限定」一開口萬粉叫瘋

記者盧薇淩／台北報導

歌神張學友「A CLASSIC TOUR學友‧經典」4日起連3天於高雄巨蛋開唱，6日來到高雄最終場，他跟全場打招呼：「高雄站的朋友們大家好嗎？」並感謝主辦單位的用心，在星期天選擇6點開場，讓非高雄的朋友們可以趕高鐵回家，他笑言很少這麼早為大家表演，很像happy hour的感覺，非常特別；更驚喜的是，他還特別現場台語歌，送給高雄粉絲。

▲張學友在高雄最終場獻上彩蛋。（圖／環球音樂）

張學友先是在台上自我介紹，並說自己唱歌34年，1986年來台出專輯，對此還上網查，據說演唱會開了8百多場，笑說：「不瞞大家說，本人今年57歲，網上流傳張學友的演唱會以後沒得看了，看一場少一場 ，我來闢謠一下，本人會繼續唱的，如果可以唱、可以跳的話，不管我是60、70歲！」他承諾歌迷，能唱就唱到最後，但也表示自己有點抱恙，但保證大家看到的不會比前兩天少，也不會降key。」還說因爲換了新衣服，褲子太緊，沒辦法劈ㄧ字馬，「因為怕衣服會爆，希望60歲辦演唱會還可以劈給大家看！」

▲張學友獻唱家後。（圖／環球音樂）

來到高雄演唱，張學友最後一場也獻出彩蛋，現場外國樂手用喇叭吹了段天后江蕙的台語歌曲《家後》，現場馬上響起熱烈尖叫聲，張學友笑說：「先停一下，這是張學友的演唱會，這個是二姐非常流行的歌曲！」並笑稱他只唱過一次，但緊接著也現場清唱起江蕙的《家後》，這段出乎意料的台語演唱，獲得全場萬名歌迷如雷掌聲。

不過張學友也透露，這次來高雄，其實有準備了3首台語歌曲，「真的沒時間練了！」於是這次仍是唱了二姐的經典曲《家後》，他還打趣：「我有去當過江蕙的嘉賓！不過她還沒有來過我的！」幽默逗樂台下粉絲。高雄第三天是巡演第218場，也是香港以外的最後一場，代表此次巡演即將邁入尾聲，歌神也邀請現場觀眾盡情的玩、盡情的唱、盡情的跳，不要吝嗇掌聲。