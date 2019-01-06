ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NU'EST W金唱片沒椅子坐罰站！防彈V轉身一個動作暖爆

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎唱片部門今（6）晚舉行頒獎典禮，男團NU'EST W座位席發現椅子不夠，兩位成員JR與白虎竟然就像門神一般「罰站」在後頭，旁邊BTS防彈少年團的V見狀，突然起身到後頭搬起椅子救援，暖心舉動讓兩團粉絲都備感窩心。

▲NU`EST W金唱片沒椅子坐罰站！防彈V轉身一個動作暖爆。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess、bts_bighit）

▲NU'EST W位置不夠，防彈V緊急救援。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess、bts_bighit）

NU'EST W稍早出席金唱片獎，由於被安排的位置只有3張椅子，但他們卻有4名成員，JR與白虎索性讓給Aron跟Ren坐，兩人則選擇直挺挺站在成員後面「當門神」。

不過他們的窘境馬上被旁邊穿著寶藍色外套的V給瞧見，他往後搜尋了一下空位，直接起身走向後面台階，一把舉起椅子拿到NU'EST W旁邊，4人見狀也以90度彎腰致謝，終於他們不用尷尬站在歌手席。

▲NU`EST W金唱片沒椅子坐罰站！防彈V轉身一個動作暖爆。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess）

▲防彈V轉身搬起椅子被讚超暖。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess）

在場粉絲拍下這一幕，瞬間將近7萬次觀看，2千次轉推與破千按讚。事實上NU'EST比防彈少年團早1年出道，透過大型頒獎典禮，看到難能可貴的互動讓粉絲讚譽有加。另外今晚NU'EST W與防彈少年團都獲得唱片部門本賞的榮耀。

▼粉絲拍到NU'EST W與V互動的一幕。（影片來源：Twitter _lovablejess，如遭刪除敬請見諒。）

推薦閱讀

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

NU'EST W, BTS, 防彈少年團, V, 金唱片, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 石原聰美試戴貝雷帽「一照鏡子瘋了」　狂買11頂「真實價格」網傻眼！
  2. 主動替女生圍外套！張基龍背她繞場　暖回：跟羽毛一樣輕
  3. 解婕翎開車看人違規「搖下車窗微笑」：讓他知道錯在哪
  4. 家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺
  5. 林柏叡請喝X萬香檳　小茉莉嚇到不敢上廁所：尿出我1個月薪水
  6. 張學友感冒開唱！　幽默虧萬粉「年齡高危險群」笑翻
  7. 主持人直球拱性感熱舞　張基龍害羞慌了「2度跪下求饒」
  8. 胡瓜工作＋運動「跟拍拍不到」轉頭看⋯阿翔謝忻囧中槍
  9. 五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」
  10. 防彈少年團也中招！金唱片「放送事故」忘關麥　後台對話全流出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366