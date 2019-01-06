NU'EST W金唱片沒椅子坐罰站！防彈V轉身一個動作暖爆

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎唱片部門今（6）晚舉行頒獎典禮，男團NU'EST W座位席發現椅子不夠，兩位成員JR與白虎竟然就像門神一般「罰站」在後頭，旁邊BTS防彈少年團的V見狀，突然起身到後頭搬起椅子救援，暖心舉動讓兩團粉絲都備感窩心。

▲NU'EST W位置不夠，防彈V緊急救援。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess、bts_bighit）

NU'EST W稍早出席金唱片獎，由於被安排的位置只有3張椅子，但他們卻有4名成員，JR與白虎索性讓給Aron跟Ren坐，兩人則選擇直挺挺站在成員後面「當門神」。

不過他們的窘境馬上被旁邊穿著寶藍色外套的V給瞧見，他往後搜尋了一下空位，直接起身走向後面台階，一把舉起椅子拿到NU'EST W旁邊，4人見狀也以90度彎腰致謝，終於他們不用尷尬站在歌手席。

▲防彈V轉身搬起椅子被讚超暖。（圖／翻攝自Twitter／_lovablejess）

在場粉絲拍下這一幕，瞬間將近7萬次觀看，2千次轉推與破千按讚。事實上NU'EST比防彈少年團早1年出道，透過大型頒獎典禮，看到難能可貴的互動讓粉絲讚譽有加。另外今晚NU'EST W與防彈少年團都獲得唱片部門本賞的榮耀。

▼粉絲拍到NU'EST W與V互動的一幕。（影片來源：Twitter _lovablejess，如遭刪除敬請見諒。）