白冰冰遭酸「摧毀質感」　九孔自招：我是帥哥毀滅者

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日在城市舞台盛大展開，演員群今（3日）下午出席彩排記者會。白冰冰日前因代言高雄觀光遭酸「摧毀質感」，九孔幫白冰冰打氣：「冰冰姐加油！我們是你的後盾。」九孔認為藝人就是要帶給大家歡樂，自虧：「像九孔就是帥哥的毀滅者。」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,納豆,九孔。（圖／記者李毓康攝）

郭子乾認為，白冰冰無償代言還被罵，「要是我會覺得很委屈」，各屆代言人風格不同，打趣說：「如果她算退流行，那我們這些人要去死？」擅長模仿的演員若能當代言人齊聲說：「要誰，我們就扮成誰，以前五月天，我們是七月半！」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,九孔。（圖／記者李毓康攝）

被問到是否認為白冰冰是30年前的周子瑜，演員群有默契合唱化解尷尬，「人生短短幾個秋，不醉不罷休！」郭子乾認為「有可能，冰冰姐在我入行前非常紅，現在也很紅，她是30年前的周子瑜是對的。」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

《全民大悶鍋》老班底邰智源在台北跨年晚會的開場打電競一小時，現場氣氛冷爆，對此，郭子乾說：「他應該找我們一起，我們很喜歡打電競，我當天在忙台南的舞台劇演出，並不清楚當天情況。」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,九孔,唐從聖,納豆。（圖／記者李毓康攝）

全新舞台劇作品東森劇場《悶鍋出任務》，2019年1月3~6日即將在台北城市舞台連演五場。迎接新的一年，這齣戲讓你好好把悶氣一掃而空，大聲爽笑有益身心健康！讓我們在劇場除悶佈新，享受這齣一年一度為台灣觀眾解悶的喜劇舞台極品，一起「解悶！救台灣！」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,九孔。（圖／記者李毓康攝）