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林昀希不畏低溫尋「九份仙境」　竟被魏如昀嗆這句

記者李欣容／台北報導

林昀希外型甜美，也熱愛戶外運動，她曾在生日時約魏如昀和其他圈外姐妹到九份著名景點，沒想到迷路又下著細雨，加上1月寒冷的低溫，魏如昀馬上虧：「要不是妳生日，我真的會生氣！」

▲▼ 林昀希揪爬山，魏如昀生氣。（圖／翻攝自Facebook／林昀希／魏如昀 queen）

▲林昀希揪爬山，魏如昀開玩笑生氣。（圖／翻攝自Facebook／林昀希／魏如昀 queen）

林昀希圈內好友很多，魏如昀、吳姍儒等，但唯一能陪她上山下海的，卻只有吳汶芳，「我們會一起衝浪、潛水，只有她不怕曬太陽。」笑說每次約吳姍儒，她都會狠心拒絕，「她會很直接說，可以在咖啡廳等我，一起吃東西就好。」

某年生日，林昀希想到九份住宿，但因為1月天氣寒冷，又下著雨絲還迷路，看著好友們為了自己奔波，林昀希正感動，「覺得大家都是真愛啊！」結果一下車所有人都開始碎念，魏如昀還說：「真的不知道為什麼會答應妳來這邊！」要林昀希以後有任何和戶外有關的活動都可以直接略過她們，讓她哭笑不得。

▲▼吳汶芳、林昀希一起從事戶外運動。（圖／翻攝自Facebook／吳汶芳）

▲吳汶芳、林昀希一起從事戶外運動。（圖／翻攝自Facebook／吳汶芳）

談起水上活動，林昀希是專業戶，她曾和吳汶芳一起到蘭嶼，「我們行李很簡單，只要想潛點，什麼時候下去，幾點看日出，挑戰哪一座山，只有她會跟我上山下海。」

▲▼林昀希熱愛衝浪，提倡海洋環保。（圖／林昀希提供）

▲林昀希熱愛衝浪，提倡海洋環保。（圖／林昀希提供）

林昀希也提醒，自由潛水一定要團體行動，「潛水在上來的時候，每一米都會有壓力，沒轉換好會失去意識，有夥伴的話就可以把你拍醒，有點像把大腦喚醒的感覺，如果沒人在旁邊，可能就真的走了。」她也提到國外一名死於自由潛水的衝浪好手，「當我們在水底時，有時候都太過相信自己了。」提醒大家一定要注意安全。

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