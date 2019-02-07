不只diss粉絲還diss自己！　東方神起昌珉爆笑「毒舌語錄」

▲東方神起昌珉外表像溫柔貴公子，其實個性有點傲嬌，還很毒舌爆笑。（圖／翻攝自東方神起官方IG）

文／菲力

韓國偶像團體通常會分「門面擔當」、「舞蹈擔當」、「主唱／RAP擔當」等，而東方神起昌珉不只長得好、唱得好、跳得好，還可以再多兼任一個「綜藝擔當」，因為他說話滿滿都是哏，還非常毒舌，讓人聽了又好氣又好笑，越毒越好笑，引起許多粉絲和網友討論，以下就為大家介紹一些經典的昌珉毒舌語錄。

▲昌珉「diss粉絲」已經變成東方神起演唱會的看點之一，歌迷都會被他的毒舌逗笑。（圖／翻攝自東方神起官方IG）



演唱會、粉絲見面會，都是diss粉絲的好機會

昌珉：大家知道14號是什麼日子嗎？

粉絲：白色情人節

昌珉：恩，是跟在座的大部分人無關的節日呢！

昌珉：跟男女朋友一起來聽演唱會的舉手！

允浩：這麼少嗎？

昌珉：這樣也好，本來還擔心你們分手的問題。

主持人：和歌迷對視以後，會記得那個人嗎？

昌珉：當然會記得。但是！但是！能記得多久就是個問題了。如果對視的歌迷中有長得可愛的，會記得稍微久一點。

在日本演唱會上說錯單字被歌迷發現時

昌珉：你們不要忘了我是外國人啊！有時候日語學太好就沒意思了，我覺得到現在這個程度就夠了。

昌珉：真的覺得很神奇，以前我們才十幾歲，現在也到20代的後半段了，那時候喜歡聽我們唱歌的小學生、中學生們，現在也變得像大嬸一樣了......

昌珉：我們這次的畫報是在蘇梅島拍攝，不知道的粉絲應該很多吧！

粉絲：知道～

昌珉：大家不要說你們知道，如果真的知道那銷量就不可能這麼低了，你們在說什麼呢～

昌珉：外面颳風又下雨，你們不冷嗎？

粉絲：冷！

昌珉：這不是我的錯。

演唱會上說到男歌迷變多了

昌珉：也有很多可愛的女粉絲，但是，舉手的各位，不是你們。

▲身為昌珉最親近的工作夥伴，允浩自然也逃不過弟弟的diss。（圖／翻攝自東方神起官方IG）

最親近的隊長和工作人員們，怎麼可以不diss一下？

允浩：對我來說昌珉是家。

昌珉：對我來說允浩是愛與戰爭。

雜誌訪問：平時喜歡做什麼？

允浩：很喜歡運動，學過合氣道，還有保齡球。

昌珉：但是一樣都沒學好。

允浩：舞台一直在搖晃，是不是工作人員的惡作劇啊？

昌珉：能再多花點錢就好了。

主持人：今年演唱會唱了很多舊歌，最喜歡哪一首呢？

昌珉：最喜歡不用唱歌、不用跳舞的那段MC部分。

演唱會開始前

允浩：讓大家見識一下，為什麼我們是東方神起，現在才是真正的開始！

昌珉：哥，現在都已經第15年了，怎麼還是開始啊！



▲昌珉diss自己也是毫不留情。（圖／翻攝自東方神起官方IG）

不只diss粉絲、diss隊長，偶爾也diss自己

允浩：大家好！我是東方神起的隊長瑜鹵允浩

昌珉：大家好，我是東方神起剩下的成員最強昌珉。

主持人：允浩是「舞台上的君主」的話，那昌珉是什麼呢？

昌珉：君主身邊的人。

主持人：東方神起出道10周年了，昌珉也變成熟了呢！

昌珉：從以前我就是這張臉，終於年紀趕上臉了。

粉絲：歐巴你長得好帥！

昌珉：只有你這麼想，精神振作點吧！

吃飽的時候

昌珉：會對自己很生氣，愧疚地覺得：「為什麼我只能吃這麼多？」

主持人：聽說昌珉是因為打羽毛球被SM的星探發現，那應該是國手級的水準了？

昌珉：我只是拿球拍的姿勢帥而已，不是打得好。

和一向走溫暖正能量路線的隊長允浩不同，昌珉靠毒舌散發出專屬自己的魅力，出道多年來，粉絲們不只被他越懟越堅強，每次演唱會也會期待他又能出什麼招欺負大家呢？這樣「相愛相殺」的關係也成了昌珉與粉絲之間的特殊默契，東方神起一個暖男、一個傲嬌男的設定，也是仙后喜愛他們的原因吧！(笑)

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