趙麗穎放閃！　直接「點名馮紹峰」表白

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星趙麗穎10月16日宣布與馮紹峰結婚，兩人婚後依舊非常低調，除了為戲宣傳外，鮮少公開在社群網站上分享私事，更別說是放閃，但是就在2018年結束倒數前1小時半，小倆口竟罕見在微博上調情，她還大讚老公「很可愛」，引起不少熱議。

▲馮紹峰與趙麗穎的新劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》被視為2人的定情作。（圖／翻攝自微博／知否知否應是綠肥紅瘦官微）

馮紹峰31日晚間登上湖南衛視主辦的跨年晚會，演唱新劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的主題曲《知否知否》，該劇一直被認為是他與老婆趙麗穎的定情之作，而且該首主題曲也是由兩人合唱，從戲裡甜到了戲外。這次雖然是他獨自一人登上大舞台演唱，但身後的大螢幕播放著兩人在劇中的片段，觀眾依舊非常買單，歡呼聲連連。

▲馮紹峰等上跨年晚會演唱新劇主題曲。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

隨後，也有不少網友在微博超級話題上討論，不知趙麗穎是否會在電視機前等著收看老公的演出，沒想到就在2018結束倒數前1小時半，在微博上分享了馮紹峰在的演出畫面表白：「二叔緊張又可愛。」隨後還分享了一個吐舌及臉紅打call（加油）的表情符號。馮紹峰也第一時間在底下回應：「感覺妳比二叔還緊張！」

▲趙麗穎放閃。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

這是夫妻倆婚後在微博上除了宣傳作品以外，首度公開打情罵俏，因此掀起了不少網有關注，大家紛紛笑言：「2018年最閃的一刻」、「終於秀恩愛了」、「這是用放閃來開啟新的一年啊！」