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劉愷威「抱小糯米露臉」影片瘋傳！楊冪粉絲氣炸　公司無奈出聲了

記者李湘文／綜合報導

藝人劉愷威在22日宣布跟楊冪離婚，但未來還是會以親人身分，共同撫養4歲女兒「小糯米」。最近網路上流出一段影片，劉愷威疑似抱著女兒出門，跟媽媽一起到商場購物；因為旁邊人來人往，部分楊冪粉絲看到後批評「不能好好保護小糯米嗎」，引起熱議，也驚動經紀公司出面回應。

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威離婚後備受關注。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

微博網友28日瘋傳一段影片，拍攝者疑似在商場偶遇劉愷威，小糯米則是被爸爸抱在懷裡，沒有遮掩、好奇地東張西望，旁邊還跟著劉愷威的媽媽。雖然畫面溫馨，但部分楊冪粉絲對此十分不滿，在網路上留言痛批「明知道剛出離婚新聞，媒體都等著拍還抱出來」、「感覺劉愷威保護不好小糯米啊」、「就是這麼帶孩子的？大大方方讓媒體拍」。

▲劉愷威抱小糯米外出的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威抱小糯米外出的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

據《新浪娛樂》報導，劉愷威、楊冪所屬經紀公司「嘉行」在29日出面回應，無奈澄清影片是1年多前被拍的，卻被有心人士利用：「我們誠懇地再次請求大家，尊重2人的選擇，不要打擾孩子和雙方家人。」他們也希望外界不要再過度關注、解讀雙方家人的生活，「還孩子一個健康平靜的成長空間。」

▲劉愷威抱小糯米外出的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲▼部分楊冪粉絲痛罵劉愷威。（圖／翻攝自微博）

▲劉愷威抱小糯米外出的影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

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