劉德華爆淚喊卡..陳昇：要很大勇氣！　「天意不可逆」吐陰影

記者盧薇淩／台北報導

「青春頑童」陳昇連續25年舉辦跨年演唱會，29日替「華人公寓」跨年演唱會進行總彩排，以不插電方式熱唱《恨情歌》與《紅色氣球》，也表示將演唱45首曲目，讓觀眾聽的盡興。出道30週年，陳昇每年開唱、體力驚人，問起天王劉德華28日在演唱會上臨時喊卡，陳昇直讚：「需要非常大的勇氣，而且是禮貌的方式，身為一個歌者，都必須活在這種陰影中。」

▲陳昇佩服劉德華勇氣。（圖／宜辰整合行銷）

60歲的陳昇已連續25年舉行跨年演唱會，他平時藉由騎腳踏車、游泳維持體力，說起劉德華28日在香港演唱會因喉嚨發炎演出突喊卡，他說：「張學友在小巨蛋也曾臨時取消過，這需要非常大的勇氣，而且是禮貌的方式，這是天意不可逆才必須停止、改期。」他舉例運動員也曾苦練4年參加奧運，上陣前卻突然腳抽筋，「這是多大的壓力啊，全國的人都在等待，就像很多藝人都吃安眠藥，小胖（袁惟仁）也突然倒下來，這些都是不可逆的。」

▲陳昇跨年演唱會彩排。（圖／宜辰整合行銷）

自己則是盡量hold住體力，曾有人提議連唱3場，但陳昇說：「2場我們體力夠，第3場體力就落漆了，看到很多人連辦2、30場，我都說他們超強的。」一直以來都在三千人場地的台北國際會議中心開唱，他不考慮前進小巨蛋，「10來年前可以玩，咱們現在就在這了，包含音場都習慣了，花了30年把功夫練好，這樣就好，我們也沒缺錢。」

跨年演唱會第20年有伍佰到場，問起25週年是否也有藝人？陳昇說：「哪壺不開提哪壺啊！很多朋友都不太敢來了，我也不知道為什麼，也可能是我們的場子過於活潑，過於無法捉摸，過於自由吧，大家不想自由不想被管束。」至於有沒有特別橋段？他表示就是隨性，「就如同大家看A片，姿勢都一樣，但開不開心還是還是個人。」重點還是看粉絲喜不喜歡。