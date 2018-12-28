贈獎／「老司機」克林伊斯威特《賭命運轉手》運毒求生存

娛樂中心／綜合報導



劇情片《賭命運轉手》是克林伊斯威特的最新作品，這次他不只執導，還親自演出。主要卡司還包括布萊德利庫柏、勞倫斯費許朋、麥可潘納、黛安薇絲特和安迪嘉西亞。





▲《賭命運轉手》將於1月11日上映。（圖／華納兄弟提供）



克林伊斯威特飾演厄爾史東，80幾歲的單身男子，收掉事業破產中，這時剛好有人提供他一份工作，只要他負責開車。聽起來很簡單，但不知情的厄爾其實加入了一場墨西哥犯罪集團的運毒計劃。結果他做得很好，甚至好到他運毒的次數愈來愈多，然後他被指派給一名統籌人，但不只有這個人在監視厄爾，他這個神祕的新運毒犯也被緝毒局探員柯林貝茲盯上。雖然厄爾不再為錢煩惱，但他過去的錯誤開始令他擔憂，他不確定自己是否能及時彌補錯誤，不然他不是落入法網，就是被犯罪集團追殺。





▲▼《賭命運轉手》電影劇照。（圖／華納兄弟提供）





==== 參加活動！送你搶先看《賭命運轉手》====

◎活動時間：即日起至1/2(三) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「如果你是司機，開車時會想把毒品藏在哪裡？」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《賭命運轉手》特映券一組(2張)

使用時間：1/9 (三) 21:00

使用地點：國賓影城@台北長春廣場

◎得獎公布：1月2日（三）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月9日（三）19:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F