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劉品言為戲陪酒「內心崩潰」　年過30歲只求真愛

記者李欣容／綜合報導

劉品言在酒店拍攝新戲，敬業辣露酥胸，下身也搞失蹤，為了角色還親自探訪酒店，和莊凱勛飾演從恩情到愛情的「同居者」。剛過30歲的劉品言，坦言其實當女人什麼都做得到，只想要一個單純愛她的人就好。

▲▼劉品言為了福斯《Final Round最後一戰》到酒店拍攝。（圖／福斯提供）

▲劉品言為戲到酒店拍攝。（圖／福斯提供）

劉品言在《Final Round最後一戰》飾演女主角「雨晴」，為了呈現角色年輕時在酒店上班的經歷，劉品言第一次「獻身」到酒店拍攝，劇情中還有被客人侵犯的橋段，她光是看劇本就入戲，「淺意識就快把自己搞瘋！」

劉品言為角色研究酒店文化，發現酒店小姐就是倒酒、划拳、陪聊天，「其實她們上班的情況都是想像得到的，但每個人的心境就不一樣了，什麼際遇的女生會來做這樣的工作？一定有些苦衷，所以我還寫了一大段角色出生以來的故事。」

▲▼劉品言為了福斯《Final Round最後一戰》到酒店拍攝。（圖／福斯提供）

▲劉品言尺度大開。（圖／福斯提供）

劉品言還看了和酒店職業有關的書，其中提到，媽媽桑會教育小姐們「話術教戰SOP」，若客人問「妳愛不愛我」，要如何回答？看完答案劉品言笑翻：「要回答『我恨死你了』，然後抱緊對方，要讓對方感覺妳愛死他了！」

▲▼劉品言為了福斯《Final Round最後一戰》到酒店拍攝。（圖／福斯提供）

▲劉品言新戲情緒波折大。（圖／福斯提供）

劇中劉品言從酒店到從良，表現出身為女人的韌性與意志，為了捍衛自己所以堅強活著的概念，有部分跟自己雷同，劉品言有感而發，「我最近剛過30歲，當自己回想自己想要什麼，發覺當女人什麼都做得到，為什麼不要一個單純愛我的人就好？能不能就單單純純愛我、在乎我的一切事就好，其他不用你操心。」

▲▼劉品言為了福斯《Final Round最後一戰》到酒店拍攝。（圖／福斯提供）

▲30歲的劉品言，希望能找到真心愛她的人。（圖／福斯提供）

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