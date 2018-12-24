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快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

記者李湘文／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭遇海嘯襲擊，樂團「Seventeen」主唱Riefian Fajarsyah原先表示妻子Dylan Sahara下落不明，但經過1天搜尋，女方確定身亡，他晚間PO出撫摸遺體的影片，只能心痛表示：「回家了。」

▲印尼樂團主唱Riefian Fajarsyah老婆過世。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

▲Riefian Fajarsyah證實老婆去世。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Riefian Fajarsyah晚間透過Instagram傳達噩耗，難過表示：「感謝神，我曾經遇見了我的妻子。」他同時PO出一段短短的影片，不斷輕撫已經被蓋上塑膠布的遺體，沉痛說道：「感謝神，我們又能坐車了。回家了，走吧。」讓大批網友都跟著心痛落淚。

事實上，就在發表噩耗不到1小時前，Riefian Fajarsyah才PO出一張老婆的美照，用微笑的表情符號告白：「我真的很愛妳，親愛的老婆。」然而如此深的情意，卻還是換來天人永隔。他的經紀團隊稍早也向媒體簡短證實：「去世了。」

▲印尼樂團主唱Riefian Fajarsyah老婆過世。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

▲Riefian Fajarsyah老婆遺體被發現。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Seventeen樂團22日在爪哇島西邊的渡假村表演，正在氣氛熱絡時，卻突然一陣大浪襲來，當場沖垮舞台，台上人員全都摔下，場面迅速陷入混亂。主唱Riefian Fajarsyah事後告訴大家，貝斯手、經紀人、吉他手和1名工作人員都確認死亡，唯獨鼓手和他的妻子Dylan Sahara一直還找不到。

▲Riefian Fajarsyah向老婆告白：真的很愛妳。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

▲Riefian Fajarsyah向老婆告白：真的很愛妳。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

一下子痛失多名摯友，Riefian Fajarsyah雖然心痛，但一開始仍不願放棄希望，23日還發文呼喚老婆：「今天是妳的生日，我想直接說，快點回家吧，親愛的。」原先有消息稱Dylan Sahara疑似還活著，Seventeen樂團的團隊也證實有聽說，但「還沒有成功聯絡上」，誰料隔了1天，等到的仍是噩耗。

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