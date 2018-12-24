潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

記者李湘文／綜合報導

藝人楊丞琳多年前跟潘瑋柏結為好友，平時就常在社群網站大方互動，24日見男方在Instagram直播，也特地去留言參了一腳。誰料，潘瑋柏當場邀她一起直播，還故意用激將法「妳為什麼不敢接」、「有種妳接嘛」，於是她真的按下同意，當場讓運動後的素顏曝光啦！

▲楊丞琳和潘瑋柏是多年好友。（圖／翻攝自潘瑋柏Instagram、楊丞琳Instagram）

楊丞琳闖入好友潘瑋柏直播，還留言嗆對方「潘胖胖」、「潘胖豬，為何躲你的朋友」。沒想到，潘瑋柏果然被激到，連番吐槽「我沒有躲妳啊」，甚至當場打電話給對方，並嗆「妳為什麼不敢接」、「妳在那邊用文字嗆我，跟鍵盤俠有什麼不一樣，有種上來直播」，當場互鬥起來。

▲楊丞琳被拉進潘瑋柏直播，素顏曝光。（圖／翻攝自潘瑋柏Instagram）

最後，楊丞琳敗下陣來，乖乖同意了雙直播邀請，一接通就哀嚎：「我剛運動完很醜！」她在鏡頭前露出素顏，還披散著有些凌亂的頭髮，雖然沒帶妝，但膚質仍顯得不錯。她才講了幾句就崩潰：「你可以私下打給我嗎？我們一定要公開聊天嗎？」之後跟收看直播的3000位粉絲說了聲「Merry Christmas」就掛斷。

▲楊丞琳和潘瑋柏雙直播有3000人看。（圖／翻攝自潘瑋柏Instagram）

直播結束後，楊丞琳自己截了張圖，在Instagram吐槽：「不能隨便點進朋友的直播，因為會突然被cue進直播裡，然而，我是個大素顏。潘胖胖，真有你的。」粉絲們則爆笑安慰「天生麗質怕什麼」、「大素顏也美」、「沒關係啦，反而好看」、「素顏能這麼好看也只有妳」。