Romeo正面入鏡！同步周杰倫「傲嬌嘟嘴」　網驚：父子一模一樣

記者李湘文／綜合報導

藝人周杰倫跟老婆昆凌育有1子1女，平時常在社群網站曬長女小周周（Hathaway），被粉絲調侃是個「女兒控」。不過，他24日難得也抱兒子Romeo入鏡，搞怪模仿寶寶嘟著嘴的模樣，相似度超高，自己也幽默形容：「Like father like son.（有其父必有其子）」

▲周杰倫和昆凌育有1歲兒子Romeo。（圖／翻攝自昆凌Instagram、周杰倫Instagram）

照片中，周杰倫穿著黑衣、戴著黑帽，還配戴一副金框墨鏡，搭上嘴邊滿滿的鬍渣，打扮得頹廢十足，卻故意模仿1歲的兒子嘟嘴裝可愛。而Romeo也戴著黑色毛帽，被爸爸單手抱在懷裡，呆呆地噘起小嘴，雖然臉部被周杰倫用墨鏡特效遮擋，但也因此看起來跟爸爸更像。

▲周杰倫抱Romeo合照，一起「戴墨鏡嘟嘴」。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

適逢24日平安夜，周杰倫把照片分享到Instagram的同時，也說道：「Everyone ready for Christmas Eve.（大家都準備好迎接平安夜）」網友則是驚嘆「終於看到正面了」、「弟弟太可愛了吧」、「傲嬌表情一模一樣」、「真的是有其父必有其子」，並送上祝福「大可愛和小可愛聖誕快樂」。

▲Romeo有著肉嘟嘟的小臉。（圖／翻攝自昆凌Instagram）