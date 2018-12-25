傲嬌朴敘俊、萌系朴寶劍！2018最讓人心臟漏拍男主角TOP5

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

2018年就快完結了，這漫長的12個月裡，有沒有哪位韓劇男主角征服了你的心？如果有，不妨來和我討論看看有誰呢～為你獻上2018年最令人（我）心動的男主角們（排名不分先後）：

第 1 位：朴敘俊 — 李英俊《金秘書為何那樣》

看似自戀自大，目中無人的副會長，其實一早就已認定了金微笑。因為童年對後者的一個結婚承諾，就一直把她留在自己身邊，即使她一開始什麼都不會，到把她訓練成最強秘書，甚至不先透露自己早已認出她。一直默默地在背後守護的副會長，怎麼可以不愛啊？

代表台詞：不耀眼嗎？從我身上散發出來的aura！（現在看到朴敘俊就會想到他這部劇，然後就笑死了。）

第 2 位：李炳憲 — Eugene Choi 《陽光先生》

在完全沒有吻戲的情況下，帶出了最令人心疼憐惜的唯美愛情。身為奴婢之後的他，與兩班（貴族）小姐因為身分階級而無法自由相戀，可即便如此，他卻赴湯蹈火為了愛信付出一切，包括自己的身軀性命。眼神的憂傷在見到她時頓然消失，始終的愛都不變。

代表台詞：你救你的朝鮮吧。而我，會救你。這是我的歷史，也是我的選擇。

第 3 位：宋承憲 — 姜哈利《Player》





（圖／愛奇藝台灣站提供）

黃金單身漢，只不過背負了一些罪名。你要的東西，經過他的精心策劃，一定能為妳而獻（騙）上。假設你遇到了壞人，抑或傷心事，甚至是無法化解的尷尬情況，會打、會說話、會變裝的他都能見招拆招，為妳一一化解。這樣的萬能帥大叔哪裡找啊？

代表台詞：沒有，因為我只記得哈利說話時會一直：喔～！

第 4 位：玄彬 — 劉鎮宇 《阿爾罕布拉宮的回憶》

離婚兩次，其中一次還是被前工作夥伴給搶了老婆，為了藏匿心中的痛，開始只要前工作夥伴想得到的，他也要得到。AR（Augmented Reality 實擬虛境）遊戲玩通宵，連續進入同一家店的洗手間數十次，才終於通關。脾氣有點暴躁，但只要有利益價值，變臉比變天還快，是個需要心靈安慰的善良男人啊。

代表台詞：其實我患有短期記憶喪失症... 開玩笑而已，像要吃人一樣，看來這招行不通啊。（第五集開始就讓人心疼死了啦，玄彬這部演得超棒。）

第 5 位：蘇志燮 — 金本《我身後的陶斯》

特務化身為最帥保母，一臉無表情嚴格地「操練」著高愛麟可愛的龍鳳胎，卻擁有令人百看不厭的魅力，再加上獨有的鼻子親親，好想知道怎麼做才可以請到這樣的保母啊！

代表台詞：台詞還重要嗎？直接去看蘇大叔帶小孩萌翻的畫面不是更好？

加碼放送 1：金材昱 — 崔允 Matteo《客：The Guest》





（圖／愛奇藝台灣站提供）

禁慾系司祭出動，標準全身黑的「制服」，準備讓你墜入黑色誘惑。一切妖魔鬼怪，附身驅魔，他都幫你把它們拒之門外，保護著膽小如鼠的你，確保妳的安全最重要。快奔進那修長雙手之間吧！

代表台詞：不管在哪裡請與我們同在，以聖父和聖者和聖靈的名義。

加碼放送 2: 朴寶劍 — 金振赫 《男朋友》

笑容啊，就是那個笑容啊，馬上就讓姊姊妹妹們崩陷。那麼含蓄卻又那麼大膽，那麼可愛又那麼萌，尤其是那一段醉酒戲碼和宋慧喬的互動，大家也直接醉了啊。快，快送上一劑寶劍牌笑容啊！

代表台詞：妳一個人孤單生活的世界，我決定介入。

心動不如馬上行動！快，是時候挑老公了！別跟我搶，我現在只要玄彬啊！（大笑）

PS：今年好流行三七分頭耶，我名單裡就有三位了呀！不過我真的很喜歡他們的這個髮型，溫柔又有男神魅力，簡直亮麗無法擋啊～為啥讓我的心分成七塊了呀？

yeonhee

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