《聲林》6位人氣選手重返舞台　蕭敬騰：你們PK我好了

記者林彥君／台北報導

超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組「野泰美」、「叢林鐵支」、「瘋狂咬人狗」，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。

▲蕭敬騰。（圖／ETtoday）

為了繼續生存，各組可說是精銳盡出，力求出奇制勝。原本屬於舞台魅力組的林孟辰和施語庭，自創男女對唱曲《Green》，搞怪歌詞和洗腦曲風獲得好評，飛行導師徐佳瑩笑說歌詞有點屁孩，「怪得很有吸引力」，卻害她一度懷疑自己和年輕世代脫節，首席導師林宥嘉則大讚「超精彩…這組的高度很完整」，還表示「這首歌應該認真出一個錄音室的版本」，超高評價讓學員們驚喜萬分。

▲林宥嘉。（圖／ETtoday）

另一方面，第一階段票選救回的六位人氣選手也在本集重返聲林舞台實力對決，包括張家瑋、張聖子、莫依、嘪瑋鵬、方筠婷、AG陳妤安，歷經一段時間的沉潛和調整，6位選手有備而來，自信表明當初被淘汰的不足之處已經修正，不料剛好都是首席導師蕭敬騰犀利點評，讓老蕭忍不住笑說：「感覺大家好像都對我很不滿喔…你們來PK我好了！」

▲徐佳瑩。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。