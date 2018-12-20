ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》6位人氣選手重返舞台　蕭敬騰：你們PK我好了

記者林彥君／台北報導
超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組「野泰美」、「叢林鐵支」、「瘋狂咬人狗」，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。

▲聲林之王。（圖／ETtoday）

▲蕭敬騰。（圖／ETtoday）

為了繼續生存，各組可說是精銳盡出，力求出奇制勝。原本屬於舞台魅力組的林孟辰和施語庭，自創男女對唱曲《Green》，搞怪歌詞和洗腦曲風獲得好評，飛行導師徐佳瑩笑說歌詞有點屁孩，「怪得很有吸引力」，卻害她一度懷疑自己和年輕世代脫節，首席導師林宥嘉則大讚「超精彩…這組的高度很完整」，還表示「這首歌應該認真出一個錄音室的版本」，超高評價讓學員們驚喜萬分。

▲聲林之王。（圖／ETtoday）

▲林宥嘉。（圖／ETtoday）

另一方面，第一階段票選救回的六位人氣選手也在本集重返聲林舞台實力對決，包括張家瑋、張聖子、莫依、嘪瑋鵬、方筠婷、AG陳妤安，歷經一段時間的沉潛和調整，6位選手有備而來，自信表明當初被淘汰的不足之處已經修正，不料剛好都是首席導師蕭敬騰犀利點評，讓老蕭忍不住笑說：「感覺大家好像都對我很不滿喔…你們來PK我好了！」

▲聲林之王。（圖／ETtoday）

▲徐佳瑩。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

邪門！利菁問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

推薦閱讀

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

29歲鼓手罹癌切除左睪丸！　住院失眠吃不下「男人的戰力失去一半」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了
  2. 陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！
  3. 那對夫妻Kim拿鎖頭「撩妹」　反被妮妮「一句話電爆」
  4. 視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位
  5. 跑5家戲院搶不到位！《霸王別姬》緊急加場影迷還是哭了
  6. 楊洋「幫自己剃髮」　秀成果照…剪成小寸頭了！
  7. 袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！
  8. 聲林之王選手正面迎戰！挑戰《明星鍵盤手》走音大魔王！
  9. 林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了
  10. 朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366