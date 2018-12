《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

娛樂中心/綜合報導

歌手楊永聰2012年參加《星光大道》踢館成名,期間消失在觀眾眼前將近5年,直到近日才再次推出新專輯,19日他卻被爆出已經結婚並育有1女,對此他稍早在臉書上證實,稱女兒於11月19日出生,今天剛好滿月,原本是打算在新專輯發行當天公布,沒想到卻被提前爆出,他才決定順勢公開。

▲楊永聰2012年參加《星光大道》踢館成名。(圖/闊思音樂提供)

楊永聰19日被《鏡週刊》爆料,與交往3年多的大陸籍圈外女友已經悄悄結婚,且婚後不久老婆就幫他生下了一個女兒,正式升格為一家三口。對此楊永聰稍早在臉書上證實此事:「就在上個月底,一個新的生命正式走入我的生活之中:Evie我的女兒,她也剛好在今天滿月。」他還特別寫下了一段話甜蜜告白女兒。

▲楊永聰與女兒合照。(圖/翻攝自Facebook/楊永聰)

楊永聰在文中透露女兒出生的前一晚,剛好有地震,「你看,連我們脚下的這片土地都知道你是多麽特別。我對你最大的期望,就是希望你將有一個精彩有趣的人生之旅。」還說女兒與自己新創作的專輯同歲,而專輯中的歌曲也都是關於女兒與家人,他對女兒喊話:「我希望當你可以聽懂這些歌的時候,它們會幫你更懂得你的家人,讓你更瞭解你自己。」

隨後楊永聰還特別曬出了與女兒的合照,畫面中他看著躺在床上的女兒,臉上盡是幸福神情。不少網友也紛紛在底下留言獻上祝福:「 恭喜,祝福你和家人健康幸福快乐」,音樂人陳建騏被釣出祝賀「恭喜恭喜」。

【楊永聰臉書全文】

To 所有關心我的人:

有個三喜臨門的好消息本來要在12月28日跟著新專輯發行,一起跟大家分享。但今天有媒體報導我結婚生子的訊息,我就藉這個機會提前跟大家正式公佈吧。就在上個月底,一個新的生命正式走入我的生活之中:Evie我的女兒,她也剛好在今天滿月。在12.28即將要發行的專輯裡,我早已寫好一段話要送給我的老婆和女兒:

And when you’re close, my heart can rest still,

you’re my sleeping pill, you’re my lullaby.

Little One – You amaze me everyday, capable of anything, giving everything, yet asking nothing. Without you, none of this would have begun, let alone reached this stage. You made your life so much more difficult in order to pursue this, and I’ve taken so much. It’s time to start giving back - this album is as much yours as mine. I hope you like it.

每當你靠近,我的心才得以平靜。

你是我的定心丸,你是我那一支搖籃曲。

小可愛,你每一天都帶給我驚喜,你似乎無所不能,一味給予卻從不問索取。沒有你,這一切甚至都不會發生,更不用説會有今天。爲了這一天你讓你的生活承擔了太多原本不需要的麻煩。我曾經索要太多,現在是回贈的時候了。這張專輯是屬於我的,也是屬於你的,我希望你能喜歡。

Divine scent, heaven sent,

I inhale the sweetness of your being, this wondrous feeling, oh how I love you so.

Evie, this album was going to be the same age as you, but you were in a rush to get on with things. The earth trembled the night before you came into this world- even the ground we stand on knows how special you are. My greatest hope for you is that your journey is an interesting one. Many of the songs on this revolve around your family, your heritage, your history, about people you haven’t met, but who make you what you are, and will be. I hope when you are old enough to understand these songs, they will help you understand those that came before you, and more fully understand yourself as a result.

如此芳香,仿佛天賜。

我輕輕嗅著你的芬芳,多麽奇妙的感覺,哦,我是如此的愛你。

Evie,這張專輯將與你同歲,只不過你有些急性子。你來到這個世界的前一晚,大地都在顫抖,你看,連我們脚下的這片土地都知道你是多麽特別。我對你最大的期望,就是希望你將有一個精彩有趣的人生之旅。很多首歌都是圍繞著你的家人而創作的,你的傳承,你的歷史,那些你沒見過卻造就了你的人。我希望當你可以聽懂這些歌的時候,它們會幫你更懂得你的家人,讓你更瞭解你自己。

跟大家一起分享這個喜訊。 James 楊永聰

▲楊永聰發文。(圖/翻攝自Facebook/楊永聰)